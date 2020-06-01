  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Denizli’de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 6 yaralı

Denizli’de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5’i aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 18:14:32 -
Denizli’de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 6 yaralı

Denizli’de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5’i aynı aileden 6 kişi yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları araçların içinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi Ziya Tıkıroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Yücel Diken yönetimindeki 20 ACS 767 plakalı otomobil ile Duran Bayar idaresindeki 20 AAR 914 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile Hasan, Selma, Mehmet Bilal ve Ahu Nisa Bayar yaralandı. Kazada araç içinde sıkışan yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslar ile Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı