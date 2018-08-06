Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslar tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:18
Mutlu Bala idaresindeki 06 EAE 44 plakalı otomobil, Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde Muharrem Özer (75) yönetimdeki LB MG 36 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Refüje devrilen yabancı plakalı otomobildeki sürücü ile yanındaki Güldane Özer ve Ayşe Meşe araç içerisinde sıkıştı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkartılan Muharrem Özer, Güldane Özer ve Ayşe Meşe ile diğer otomobil sürücüsü Mutlu Bala, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Muharrem Özer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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