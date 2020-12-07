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Aktüel Denizli'de ikamette kumar oynayanlara para cezası
Aktüel

Denizli'de ikamette kumar oynayanlara para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:19:07 -
Denizli'de ikamette kumar oynayanlara para cezası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de ikamette kumar oynadıkları öne sürülen 8 kişiye 9 bin 800 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 adreste kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kumar oynandığı öne sürülen ikametlere düzenlenen operasyonda 8 zanlı hakkında kumar oynamaktan 9 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Bu arada, bir masaj salonunda yapılan kontrollerde fuhuş olayına karışan 2 şüpheliye toplam 1580 lira idari para cezası kesilirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 18 kişiye karantina ihlali yapmaktan 56 bin 700 lira, 7 kişiye maske takmamaktan 6 bin 300 lira, 7 kişiye de sosyal mesafeyi ihlal etmekten 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.


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