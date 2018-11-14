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Denizli'de hırsızlar elektrik direklerine dadandı

Çameli ilçesinde hırsızlar, yüksek gerilim hatlarının geçtiği elektrik direklerindeki demirleri kesip, çaldı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:03
Denizli'de hırsızlar elektrik direklerine dadandı

Çameli ilçesi kırsalındaki yüksek gerilim hattı direklerinin demirlerini keserek çalan hırsızlar, bölgede büyük sıkıntı yaşatıyor.

Çameli- Acıpayam Karayolu üzeri Kırkbudak Mevkisi'nde bulunan 4 enerji nakil hattı direğindeki hırsızlık, elektrik dağıtım şirketi ADM Elektrik ekibinin yaptığı kontroller sırasında ortaya çıktı.

Hırsızlıkla ilgili jandarma soruşturma başlattı. Hırsızların keserek çaldığı demir parçalar nedeniyle direklerin rüzgara karşı dayanıksız kaldığı ve devrilme ihtimali bulunduğu öğrenildi.

Tehlike üzerine ekipler, bölgedeki direklerde bakım çalışması başlattı. Jandarma ise hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 21:03
  1. Denizli
  2. hırsız
  3. elektrik direği
  4. Çameli
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