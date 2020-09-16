  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de HES kodu olmadan yolcu kabul eden iki otobüs, 10 gün seferden men edildi
Aktüel

Denizli'de HES kodu olmadan yolcu kabul eden iki otobüs, 10 gün seferden men edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 16:11:20 -
Denizli'de HES kodu olmadan yolcu kabul eden iki otobüs, 10 gün seferden men edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de HES kodu olmadan şehirler arası yolcu kabul eden iki otobüse, 10 gün seferlerden men cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14 ve 15 Eylül'de yapılan yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimlerde, seyahat firmalarına ait 2 otobüse HES kodu olmaksızın yolcu kabul edildiği belirlendi.

Sürücüye idari para cezası uygulanırken, otobüsler 10 gün süreyle seferden men edildi.

Öte yandan Denizli Valisi Ali Fuat Atik de sosyal medya hesabından kararı paylaşarak, "Tedbirlere uymayan toplum sağlığını hiçe sayanlara geçit verilmeyecek. Mücadelede birlik olalım." mesajını paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan "at eti" iddialarına yalanlama!

‘Lalegül’ isimli bir gıda şirketinin ürettiği sucuklarda at eti tespit edildi. Söz konusu şirketin kendisiyle ve Lalegül TV ile hiç bir ilgi..
Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler
Dünya

Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler

İsviçre'nin Cenevre kentinde satışa çıkarılan kumar biletinde, ızgaranın ilk sütununda "Yahudi" ve "gazlı" kelimeleri yer aldı. Kurum, "tali..
15 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

15 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 67 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 186 oldu. 1742 kişiye daha korona..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı