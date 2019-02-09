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Denizli'de hatalı dönüş kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 19:01
Denizli'de hatalı dönüş kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisine yasak olan yöne dönmek isteyen sürücünün otomobiline, kamyon çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi Acıpayam Bulvarı'ndaki Kent Ormanı Kavşağı'nda meydana geldi. Saraylar Caddesi'nden Acıpayam Bulvarı'na gitmek isteyen Şeyma Kasterli, 09 YM 859 plakalı otomobiliyle kendisine yasak olan yöne dönmek istedi. Ancak Himmet Akbaş'ın kullandığı 20 KD 201 plakalı kamyon, otomobilin sol tarafından çarptı. Otomobil, savrularak kaldırıma çıktı. Kazada sürücü Şeyma Kasterli, annesi Kübra Kasterli ve dayısı Halil Verim, otomobilde sıkışarak, yaralandı. Kamyon sürücüsü Akbaş ise kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı Halil Verim, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sürücü Kasterli'nin sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kamyon şoförü Akbaş, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, seyir halindeki kamyonun önüne çıkan otomobile çarpması ve savrulan otomobilin kaldırıma çıkması yer aldı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 19:01
  1. Denizli
  2. Pamukkale
  3. trafik kazası
  4. ölü ve yaralılar var

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