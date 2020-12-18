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Aktüel Denizli'de freni boşalan kamyon evin balkonuna çarptı
Aktüel

Denizli'de freni boşalan kamyon evin balkonuna çarptı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:55:19 -
Denizli'de freni boşalan kamyon evin balkonuna çarptı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halinde freni boşalan hafriyat kamyonu, evin balkonuna çarptı.

Karşıyaka Mahallesi'nde inşaatta çalışan M.Ş, şantiyede kullandığı 20 BE 865 plakalı hafriyat kamyonunu, 2392 Sokak'ta park edip çalışır vaziyette bıraktı. M.Ş, şantiyeye geçtiği sırada kamyon, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı harekete geçti.

Yaklaşık 15 metre giden kamyon, 2346/1 Sokak'ta Fethi Şaşmaz'ın evinin bahçe duvarını aşarak iki metre aşağı düşüp balkona çarparak durabildi.

İki katlı binadakiler büyük şaşkınlık yaşarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kamyon, şantiye alanındaki iş makineleri ve vinç yardımıyla bahçeden güçlükle yukarı çekilerek çıkartıldı.

Ev sahibi Fethi Şaşmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gürültü ile dışarı çıktığını ifade ederek, "Evimin bahçe duvarı ile balkonda hasar var. Başka bir yerde yok. Can kaybının olmaması sevindirici." dedi.

Raziye Şaşmaz da kamyonun eve çarpma anında içeride olduklarını belirterek, "Deprem oluyor, ev yıkılıyor zannettim. Dışarı çıktım, bir kamyon evin bahçesinden içeri girmiş." ifadesini kullandı.

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