Denizli'de feci son! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Yerel

Denizli'de feci son! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Denizli’de feci son! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli Merkezefendi'nde kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Muhammet Aydın (52), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 52 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muhammet Aydın yaşamını yitirdi.

 

Kaza, saat 13.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet Aydın yönetimindeki plakasız motosiklet, E.Ç. (34) yönetimindeki 20 BK 359 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Polis ekiplerinin incelemesi sonrası Muhammet Aydın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna götürüldü. Kamyonet sürücüsü E.Ç. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

