Denizli'de feci kaza
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar yönüne giden E.C.G. yönetimindeki 20 F 6081 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi yakınlarında refüjü aşıp yan yola geçti. Otomobil, karşı yönden gelen Deniz Çezik yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Deniz Çezik ile yanındaki Ahmet Çezik yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Çezik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü E.C.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.