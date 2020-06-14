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Aktüel

Denizli'de ehliyetsiz sürücü motosikletini yakmaya çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 17:46:15 -
Denizli'de ehliyetsiz sürücü motosikletini yakmaya çalıştı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de ehliyetsiz sürücü, motosikletini yakmak isteyince gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi YSE mevkisinde uygulama yapan polis ekipleri, 20 MA 0654 plakalı motosikleti durdurdu.

Trafik ekipleri, İran uyruklu motosiklet sürücüsü Abdolreza Masoumi'ye (40) ehliyet kontrolü yapmak istedi.

Motosikletten kucağında 5 aylık bebeği bulunan eşini indiren Masoumi, polisle tartıştıktan sonra cebindeki çakmağı çıkartıp benzin deposuna sıkıştırdığı kağıtları ateşe vermeye çalıştı.

Polis ekipleri, müdahale ederek çakmağı Masoumi'nin elinden aldı.

Kelepçe takılarak gözaltına alınan sürücü Masoumi, karakola götürüldü.

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