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Denizli'de düşen uçağın enkazı bulundu

Denizli'de düşen eğitim uçağının yerinin tespit edildiği, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ulaşıldığı açıklandı.

20 Kasım 2018 Salı 09:02
Denizli'de düşen uçağın enkazı bulundu

Aydın'da havalandıktan sonra düşen ve arama çalışmaları Denizli'de yürütülen eğitim uçağının enkazı Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulundu.

Dün sabah saatlerinde Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra radardan kaybolan ve arama çalışmaları başlatılan eğitim uçağının Aydın'ın Karacasu ilçesinde düştüğü yer tespit edildi.

Bölgeye gönderilen ekipler uçağın enkaza ulaştı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 09:02
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