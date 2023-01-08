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Aktüel Denizli'de dolmuş ücretlerine zam
Aktüel

Denizli'de dolmuş ücretlerine zam

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri genelinde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş ücretlerine, 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 12:01:00 -
Denizli'de dolmuş ücretlerine zam

Alınan yeni kararla birlikte 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçesi genelinde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş hatlarında zamlı tarife uygulanacak.

Buna göre 6 lira olan sivil tarifesi 8 lira, 5 lira olan öğrenci tarifesi ise 7 lira olarak uygulanmaya başlanılacak. Denizli - Cankurtaran güzergahında ise ücretler sivil 9 lira ve öğrenci de 8 lira olarak belirlendi.

Denizli’de 1 Ocak 2022 tarihinde dolmuş ücretlerine gelen zamların ardından, 4 ay aradan sonra tarifelere tekrardan zam gelmişti. Kentteki dolmuş öğrenci ücreti şehir içi 3 lira 50 kuruştan 5 TL’ye, sivil yolcu ise 4 lira 50 kuruştan 6 TL’ye yükselmişti.

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