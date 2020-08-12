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Aktüel

Denizli'de devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:06:40 -
Denizli'de devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Uğur Özdemir idaresindeki 20 ABJ 311 plakalı otomobil, Pamukkale yolunda devrilerek ters döndü.

Otomobilin yanması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

Kaza yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yanarak hayatını kaybettiği tespit edilen Özdemir'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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