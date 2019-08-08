Denizli'de deprem sonrası korkutan görüntü! Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki 6 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen heyelan görenleri korkuttu.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğündeki depremin ardından heyelan meydana geldi. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da hissedildi. Deprem sırasında çekilen çok çarpıcı görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. Deprem sırasında yolda seyir halinde olan bir vatandaş meydana gelen heyelanı böyle görüntüledi.

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