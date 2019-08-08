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Denizli'de deprem sonrası korkutan görüntü!

Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki 6 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen heyelan görenleri korkuttu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:01

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğündeki depremin ardından heyelan meydana geldi. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da hissedildi. Deprem sırasında çekilen çok çarpıcı görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. Deprem sırasında yolda seyir halinde olan bir vatandaş meydana gelen heyelanı böyle görüntüledi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:01
  1. Muğla
  2. Isparta
  3. Denizli
  4. Burdur
  5. Antalya
  6. denizli deprem
  7. heyelan

YORUM YAZ

  • MülayimMülayim31 dk önce
    haberde muhtemelen video var ve yine görülmüyor video kısmı. çok mu zor kalıcı çalışan bir video formatı

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