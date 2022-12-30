  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Denizli'de deprem meydana geldi
Gündem

Denizli'de deprem meydana geldi

Denizli'de merkez üssü Pamukkale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 01:24:00 -
Denizli'de deprem meydana geldi

Denizli'de merkez üssü Pamukkale ilçesinde 3.6 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, 00.23'de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem, kent merkezindeki bir çok noktada hissedildi. Şiddetli bir gürültünün duyulduğu depremde, her hangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23