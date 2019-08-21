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Denizli'de cinsel saldırı iddiası

Bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen iki kişi tutuklandı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:19
Denizli'de cinsel saldırı iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen iki şüpheli, cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan N.K. (24), polise başvurarak, önceden tanıdığı O.G. (25) ile E.G'nin (25) kendisini götürdükleri bağ evinde darbederek cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürdü.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından takibe alınan şüpheliler, evlerinde yakalandı.

Gözaltına alınan O.G. ile E.G, Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan iki şüpheli, "cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından tutuklandı. Öte yandan olaya ilişkin iki kişinin daha arandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:19
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