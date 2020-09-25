Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde koronavirüs pozitif vaka sayılarının artması üzerine bir mahalle karantinaya alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler mahalleye giriş-çıkışları kapattı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.
Mahalle karantinaya alındı
Sarayköy Kaymakamlığı, pozitif vakalara rastlanan Uyanık Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği mahalleye giriş ve çıkışların 7 gün süresince kapatıldığı, sağlık ekiplerince tarama çalışmalarına başlandığı ve vaka sayısı artışlarında bu sürenin ikinci bir emre kadar uzatılabileceği kaydedildi.
Giriş-çıkışlar kapatıldı
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermediği görüldü. İş makineleri yardımıyla mahallenin diğer komşu mahallelere olan bağlantı yolları da kapatıldı.