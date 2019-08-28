Denizli’de başlatılan dönüşümle sefer sayıları artacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 38 güzergah 28 Ağustos itibariyle devreye girdi. Okulların açılmasıyla birlikte kış tarifesine geçileceği, bununla birlikte sefer sayılarının artırılacağı ve ara hatların da devreye gireceği açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi toplu taşımada başlattığı dönüşüm kapsamında toplam 38 hat 28 Ağustos itibariyle devreye girdi. Artan yerleşim bölgesi, nüfus yoğunlukları ve ihtiyaçları da göz önüne alınarak okulların açılmasıyla birlikte kış tarifesine geçileceği belirtildi. Kış tarifesine geçilmesiyle birlikte ise otobüs seferlerinde artışa gidileceği, ayrıca ara hatların da devreye gireceği belirtilirken, bu kapsamda tüm planlamaların yapıldığı ifade edildi.

“Sefer sayılarımız artacak”

Şehir içi toplu ulaşımda yaptıkları yeni düzenleme ile daha fazla insana hizmet vermeyi hedeflediklerini söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahat için çaba sarf ediyoruz. Bunun için birçok düzenleme yaptık. Her yıl olduğu gibi okulların açılmasıyla birlikte sefer sayılarımız da artacak. Hızlı, ekonomik ve konforlu seyahat için vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre hareket edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.