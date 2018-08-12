Denizli'de baba dehşeti: Eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Olay, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, atık yağ toplayarak biodizel işi ile uğraşan Ali A. (47) isimli şahıs akşam saatlerinde borç meselesi yüzünden eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu babaArslan cinnet getirerek 13 yaşındaki kızı Esma A’yı ardından ise eşi Sevgi A’yı (45) öldürdü.

Ardından baba intihar etti. Yaşanan korkunç olayın ardından aile üyelerinin cesetlerini eve sonradan gelen ve evin tek oğlu olan İ.A., buldu. Anne, baba ve kardeşinin cesedini bulan İ.A., durumu hemen polis ve 112 Acil servise bildirerek yardım istedi.

Kısa süre de olay yerine gelen sağlık ekipleri aile üyelerinin öldüğünü belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri inceleme başlattı. Olay yerinde bir ambulansta ailenin yakınlarının sinir krizi geçirmelerine karşın hazır bekletildi. Yapılan incelemelerin ardından baba, anne ve küçük kızın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracına konularak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) morguna kaldırıldı.

Öte yandan, aile üyelerinin sosyal medya sitelerine yükledikleri fotoğraflarda ise hayli mutlu oldukları görüldü.

Olayla ilgili geniş başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.





