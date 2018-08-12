THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Denizli'de baba dehşeti: Eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Denizli'de, iddialara göre, borç meselesinden dolayı çıkan kavgada baba eşini ve 13 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti.

12 Ağustos 2018 Pazar 00:37
Denizli'de baba dehşeti: Eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Olay, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, atık yağ toplayarak biodizel işi ile uğraşan Ali A. (47) isimli şahıs akşam saatlerinde borç meselesi yüzünden eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu babaArslan cinnet getirerek 13 yaşındaki kızı Esma A’yı ardından ise eşi Sevgi A’yı (45) öldürdü.

18-08/11/10241600.jpg

Ardından baba intihar etti. Yaşanan korkunç olayın ardından aile üyelerinin cesetlerini eve sonradan gelen ve evin tek oğlu olan İ.A., buldu. Anne, baba ve kardeşinin cesedini bulan İ.A., durumu hemen polis ve 112 Acil servise bildirerek yardım istedi.

18-08/11/10241603.jpg

Kısa süre de olay yerine gelen sağlık ekipleri aile üyelerinin öldüğünü belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri inceleme başlattı. Olay yerinde bir ambulansta ailenin yakınlarının sinir krizi geçirmelerine karşın hazır bekletildi. Yapılan incelemelerin ardından baba, anne ve küçük kızın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracına konularak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) morguna kaldırıldı. 

Öte yandan, aile üyelerinin sosyal medya sitelerine yükledikleri fotoğraflarda ise hayli mutlu oldukları görüldü. 

Olayla ilgili geniş başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 
 

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 00:37
  1. Son dakika
  2. denizli
  3. merkez efendi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir dönem Galatasaray forması giyiyordu! Şimdi TFF 3.Lig'e transfer oldu
    1. Bir dönem Galatasaray forması..
    2. Rizespor Teknik Direktörü İbrahim..
    3. Volkan Demirel: VAR güzel uygulama...
    4. Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu:..
    5. 4 gollü maç! Cenk Tosun'lu Everton...
    6. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Bursaspor..
    7. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    8. Ahmet Çakar'dan flaş açıklama! 'VAR..
    9. Phillip Cocu Bursaspor maçını..
    10. İlginç iddia: Türkiye, ABD'ye karşı..
    11. Bursaspor'dan Ali Koç'a çok sert..
    12. Çiftlikte feci yangın! Onlarca hayvan..
    13. Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    14. Denizli'de baba dehşeti: Eşini ve..
    15. FETÖ'nün Aydın'daki kasası hücre..
    16. İran'dan Amerika'ya sert tepki:..
    17. İran'dan Türkiye'ye destek mesaj
    18. Andre Silva kiralık olarak Sevilla'da
    19. AK Parti'den sert Kılıçdaroğlu..
    20. Fenerbahçe'den Benfica'ya gözdağı: 2-1
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar
    Barış Yarkadaş Mustafa Kemal’in sözlerini hiçe saydı! CHP’lilerden büyük tepki
    Barış Yarkadaş Mustafa Kemal’in sözlerini hiçe saydı! CHP’lilerden büyük tepki
    Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık altındaki parayla çözemezsiniz
    Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık altındaki parayla çözemezsiniz
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı