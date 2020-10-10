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Aktüel Denizli'de Azerbaycan bayrağının renkleri ışıkla 27 metrelik horoz heykeline yansıtıldı
Aktüel

Denizli'de Azerbaycan bayrağının renkleri ışıkla 27 metrelik horoz heykeline yansıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 22:20:35 -
Denizli'de Azerbaycan bayrağının renkleri ışıkla 27 metrelik horoz heykeline yansıtıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Azerbaycan bayrağının renklerinin ışıkla 27 metrelik horoz heykeline yansıtılması, sosyal medyada beğeni topladı.

Pamukkale Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Millet Bahçesi Seyir Tepesi Projesi'nin Horoz Köy etabında bulunan, eser ve kaidesi için toplam 26 ton demir kullanılan 27 metre yüksekliğindeki horoz heykeline, Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan halkına, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için ülke bayrağının renkleri yansıtıldı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından, Azerbaycan'ın bayrak renklerinin ışıkla yansıtıldığı horoz heykelinden çekilen fotoğraf paylaşıldı. Paylaşım, vatandaşlar tarafından beğenilerek birçok sayfaya taşındı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de sosyal medya hesabından, "Pamukkalemizden can Azerbaycan'a selam olsun." mesajını paylaştı.


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