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Aktüel

Denizli’de AVM’lere yönelik genelge

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hizmete başlayan alışveriş merkezleri için bir genelge yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:54:58 -
Denizli’de AVM’lere yönelik genelge

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hizmete başlayan alışveriş merkezleri için bir genelge yayınladı. Genelge kapsamında AVM’ler sabah 10.00 ile akşam 22.00 arasında açık olacak, ve alınan tüm tedbirlerden sorumlu kişiler olacak.


Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısının ardından berber, kuaför ve güzellik salonlarının yanı sıra AVMlerinde açılacağını söylemesi üzerine genelge yayımladı. Yayımlanan genelge kapsamında AVMler sabah 10.00 ile akşam 22.00 arası açık olacak. Dinlenme ve oturma alanlarında bulunan her türlü sandalye ve bank ise kaldırılacağı açıklandı. AVM personeli dahi girişlerde ateş ölçümü yapılacağı, güvenlik görevlilerinde maske ve siperlik zorunlu olacağı belirtildi. AVM giriş yapan müşteriler içeride en fazla 3 saat durabilecek. Asansörlerin ise sadece özel gereksinim hallerinde kullanılmasına müsaade edilecek. Aynı anda kabul edilecek müşteri sayısı da pankart vasıtasıyla asılması kararlaştırıldı. AVM giriş kapılarında bulunan hava perdeleri ile klimaların kesinlikle kullanılmaması ve gece dahi havalandırılmasını sağlanması ve tüm bu tedbirleri denetlemekle görevli personellerin olacağı açıklandı.

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