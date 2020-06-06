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Aktüel

Denizli'de avda tüfekle yaralanan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:46:22 -
Denizli'de avda tüfekle yaralanan kişi hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği domuz avında tüfekle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çaltı Mahallesi'nde arkadaşlarıyla domuz avına çıkan Nuri Acar (59), iddiaya göre ormanlık alanda arkadaşlarının yanından ayrıldı.

Birlikte ava çıktıkları Ö.A.K, bir süre sonra ses duyduğu çalılıklara doğru tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan Acar, ambulansla Çardak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ö.A.K, gözaltına alındı.


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