  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Denizli'de akıma kapılarak yük asansöründen düşen işçi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:57:50 -
Denizli'de akıma kapılarak yük asansöründen düşen işçi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elektrik akımına kapılarak yük asansöründen düşen işçi yaralandı.

Nakliye şirketinde çalışan Orhan Yılmaz (31), Kale Mahallesi'nde bir binanın 4. katına eşya taşımak için seyyar yük asansörü kurdu.

Asansörün üzerine çıkan Yılmaz, taşıyacağı eşyanın elektrik iletim hattına temas etmemesi için önlem almak istediği sırada akıma kapılarak yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine çağrılan elektrik dağıtım şirketi görevlileri hattı kontrol etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı