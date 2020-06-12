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Aktüel

Denizli’de aile katliamı: 4 ölü

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çivril ilçesinde bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşini, 9 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürüp intihar etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:42:21 -
Denizli’de aile katliamı: 4 ölü

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çivril ilçesinde bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşini, 9 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürüp intihar etti.


Olay, sabah saatlerinde Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Çakar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, 31 yaşındaki eşi Özlem Çakar ile 5 yaşındaki Naki ve 9 yaşındaki Emir’i öldürdü. Ahmet Çakar ardından aynı av tüfeği ile kendi canına kıydı.


İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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