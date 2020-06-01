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Aktüel

Denizli’de 432 farklı asayiş olayında 292 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada 6 bin 973 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 14:47:13 -
Denizli’de 432 farklı asayiş olayında 292 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada 6 bin 973 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 22 şahıs yakalanırken, 385 farklı asayiş olayında ise 260 şüpheli gözaltına alındı.


Denizli’de polis ekipleri tarafından 25-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 6 bin 973 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 18 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 23 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda, 2 adet çalıntı otomobil, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı televizyon, 3 adet bıçak, 3 tabanca ele geçirildi.


Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 432 farklı asayiş olayında ise 292 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahısların 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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