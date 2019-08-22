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Denizli’de 19 yeni hat yarın hizmete başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilk etapta 19 hat ile uygulamaya soktuğu yeni otobüs hatları 23 Ağustos Cuma günü (yarın)itibariyle devreye girmeye başlıyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:56
Denizli’de 19 yeni hat yarın hizmete başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilk etapta 19 hat ile uygulamaya soktuğu yeni otobüs hatları 23 Ağustos Cuma günü (yarın)itibariyle devreye girmeye başlıyor. Otobüs ücretlerinde de artış yapmayan Büyükşehir Belediyesi, yeni uygulamalar ile vatandaşlara şehir içi toplu ulaşımda en ekonomik çözümü sunuyor.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin, artan yerleşim bölgesi, nüfus yoğunlukları ve ihtiyaçları da göz önüne alarak yaptığı yeni otobüs hatları uygulaması ilk etapta 19 hat ile 23 Ağustos itibariyle devreye girmeye başlıyor. Bazı otobüs hatlarını birleştiren, otobüs güzergahlarının en verimli şekilde çalışması için düzenleme yapan, bunun yanında yeni otobüs hatlarını da devreye alan Büyükşehir Belediyesi, otobüs ücretlerinde de herhangi bir artışa gitmedi. Yaptığı yeni uygulama ve düzenlemelere Denizlililerin daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahati için çalışan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara şehir içi toplu ulaşımda en ekonomik çözümü sunuyor.



Ulaşımda tasarruf sağlanacak


Yeni hat ve düzenlemelerle vatandaşlara otobüs kullanımını daha cazip hale getirmeyi hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma harcanan paradan tasarruf edilmesinin de önünü açtı. Anne-baba ve öğrenci olan 2 çocuğun bulunduğu bir ailenin ulaşım aracı olarak belediye otobüslerini kullanması halinde ayda 100 TL’yi bulan miktarda tasarruf edebileceğine dikkat çekildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:56
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