Denizli SGK, 2 adet arsasını satışa çıkardı
Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, mülkiyeti kendine ait olan 2 adet arsasını 550 ve 500 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardığını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre taşınmazlar Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mah. Yenipınar Mevkii, 496 ada, 3 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki 522 m2 gayrimenkul 550 bin TL ve Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mah. Yenipınar Mevkii, 496 ada, 4 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki 501 m2 yüz ölçümlü gayrimenkul 500 bin TL şeklinde sıralanıyor.
İlanda, taşınmazların 1. satışının Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde 17.03.2021 tarih ve saat 11:00’de gerçekleştirileceği duyuruluyor.
Taşınmazlar ilk ihalede satılamaması durumunda ikinci satışta yarı fiyatına en çok artırana ihale edilecek.
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