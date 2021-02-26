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Ekonomi Denizli SGK, 2 adet arsasını satışa çıkardı
Ekonomi

Denizli SGK, 2 adet arsasını satışa çıkardı

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, mülkiyeti kendine ait olan 2 adet arsasını 550 ve 500 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 14:03:00 -
Denizli SGK, 2 adet arsasını satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre taşınmazlar Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mah. Yenipınar Mevkii, 496 ada, 3 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki 522 m2 gayrimenkul 550 bin TL ve Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mah. Yenipınar Mevkii, 496 ada, 4 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki 501 m2 yüz ölçümlü gayrimenkul 500 bin TL şeklinde sıralanıyor.

İlanda, taşınmazların 1. satışının Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde 17.03.2021 tarih ve saat 11:00’de gerçekleştirileceği duyuruluyor.

Taşınmazlar ilk ihalede satılamaması durumunda ikinci satışta yarı fiyatına en çok artırana ihale edilecek.

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