  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in elebaşı olduğu 'Karagümrük çetesine' operasyon! Cevdet Yılmaz’dan Diyarbakır’da emniyete tam destek! "Terörsüz Türkiye yolunda kararlıyız!" Siyonist katliam şebekesi Türk adaletinin kıskacında! Netanyahu ve çetesi için hesap vakti geldi! Fatma Betül Sayan Kaya'dan muhalefete "çarçur" salvosu! "Milletin parası engellilere feda olsun!" Halka hizmet yok mafyacılık var! CHP'li belediyeden gazeteciye dayak CHP'de skandallar bitmek bilmiyor! "Nepotizmin zirveye çıktığı yer: ESKİ" Avrupa’da ekonomik sıkıntı gençleri bezdirdi! Biz demiyoruz Almanya söylüyor: Her 5 gençten biri ülkeden ayrılmak istiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Sumud filosu çıkışı! "Zulme karşı hukuk savaşı başladı!" Eskişehir’de "gizli zam" oyunu bozuldu: ESKİ özür dilemek zorunda kaldı! Beşiktaş evinde hata yapmadı
Kobi Denizli OSB’de seçim tamamlandı!
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan olağan genel kurulda başkanlık yarışı Selim Yaymanoğlu ile Derya Baltalı’nın listeleri arasında geçti. Kullanılan 179 oyun 97’sini alan Yaymanoğlu, başkan oldu.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde gözlerin çevrildiği genel kurulda başkanlık yarışı sonuçlandı.

 

Selim Yaymanoğlu 97 oy aldı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin olağan genel kurulu, bugün Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Basına kapalı yapılan seçimlerde, iki yıldır başkanlık görevini yürüten Derya Baltalı ile yönetiminde yer alan Selim Yaymanoğlu’nun listeleri yarıştı. Toplam 198 temsilcinin bulunduğu genel kurulda 179 oy kullanıldı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan sayımda Selim Yaymanoğlu 97 oy alarak yeni dönemde başkanlığa seçildi. Derya Baltalı’nın listesi ise 82 oyda kaldı.

 

Yeni yönetim kurulunda Cemal Can Sirkeci, Sevde Şensöz Çelik, Ali Fuat Özel, Orhan Tahtalı ve İbrahim Onur Yıldırım yer aldı. Genel kurulda ayrıca denetim kurulu ile OSBÜK delegeleri de belirlendi. Denetim kurulu Naif Atlas ve Gökhan Ertuğrul’dan oluşurken, OSBÜK delegeleri Cemal Can Sirkeci, Doğan Değirmenci, Ahmet Yavuzçehre ve Ömer Kasapoğlu oldu.

 

Seçimi kazanan Selim Yaymanoğlu, yaptığı açıklamada kendilerine destek veren sanayicilere teşekkür ederek, "Bu onurlu görevi bize layık gören tüm sanayici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde katkıları ve sahadaki nezaketi dolayısıyla Derya Başkanımıza ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu görevin büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayız. Şeffaf yönetim anlayışıyla, birlik ve beraberlik içinde bölgemizi daha ileriye taşımak için çalışacağız" dedi.

 

Yaymanoğlu, Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimin ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, planlanan projeleri aksatmadan sürdüreceklerini ve Denizli sanayisini daha güçlü bir noktaya taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Antalya'da KOBİ'lere çevreci yatırım desteği
KOBİ'ler için dijital dönüşüm masada!
BUÜ'den KOBİ'lere Avrupa desteği! 5 milyon avroluk proje kabul aldı
Hisarcıklıoğlu'ndan KOBİ'lere dijitalleşme çağrısı
KOBİ'lere milyonluk finansman kapısı açıldı
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23