Denizli OSB’de seçim tamamlandı!

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde gözlerin çevrildiği genel kurulda başkanlık yarışı sonuçlandı.

Selim Yaymanoğlu 97 oy aldı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin olağan genel kurulu, bugün Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Basına kapalı yapılan seçimlerde, iki yıldır başkanlık görevini yürüten Derya Baltalı ile yönetiminde yer alan Selim Yaymanoğlu’nun listeleri yarıştı. Toplam 198 temsilcinin bulunduğu genel kurulda 179 oy kullanıldı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan sayımda Selim Yaymanoğlu 97 oy alarak yeni dönemde başkanlığa seçildi. Derya Baltalı’nın listesi ise 82 oyda kaldı.

Yeni yönetim kurulunda Cemal Can Sirkeci, Sevde Şensöz Çelik, Ali Fuat Özel, Orhan Tahtalı ve İbrahim Onur Yıldırım yer aldı. Genel kurulda ayrıca denetim kurulu ile OSBÜK delegeleri de belirlendi. Denetim kurulu Naif Atlas ve Gökhan Ertuğrul’dan oluşurken, OSBÜK delegeleri Cemal Can Sirkeci, Doğan Değirmenci, Ahmet Yavuzçehre ve Ömer Kasapoğlu oldu.

Seçimi kazanan Selim Yaymanoğlu, yaptığı açıklamada kendilerine destek veren sanayicilere teşekkür ederek, "Bu onurlu görevi bize layık gören tüm sanayici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde katkıları ve sahadaki nezaketi dolayısıyla Derya Başkanımıza ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu görevin büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayız. Şeffaf yönetim anlayışıyla, birlik ve beraberlik içinde bölgemizi daha ileriye taşımak için çalışacağız" dedi.

Yaymanoğlu, Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimin ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, planlanan projeleri aksatmadan sürdüreceklerini ve Denizli sanayisini daha güçlü bir noktaya taşımayı hedeflediklerini ifade etti.