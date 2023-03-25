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Gündem Denizli merkezli DAEŞ operasyonu
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Denizli merkezli DAEŞ operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-03-25 17:23:00 -
Denizli merkezli DAEŞ operasyonu

Denizli merkezli 7 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, polis özel harekat timleri ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Denizli merkezli 7 ilde, terörizmin finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon yapıldı.

Eş zamanlı baskınlarda 12 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 2'si "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak", "terörizmin finansmanı ve kara para aklama" suçlarından tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Öte yandan örgüt üyelerinin, Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü tarafından esir tutulan DAEŞ terör örgütü yanlısı kadın ve çocuklar için maddi yardım topladığı ve yasa dışı yollardan örgüte gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi.

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