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Aktüel

Denizli itfaiyesi bayramda 73 olaya müdahale etti

Denizli itfaiyesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı tatili boyunca yoğun mesai harcadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 14:44:04 -
Denizli itfaiyesi bayramda 73 olaya müdahale etti

Denizli itfaiyesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı tatili boyunca yoğun mesai harcadı. Yılın 365 günü, 7/24 nöbet tutan itfaiye ekipleri, 4 günde 73 olaya müdahale etti.


Denizli’nin 19 ilçesi, 622 mahallesinde vatandaşların can ve malını korumak için yılın 365 günü 7/24 nöbet tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı tatili boyunca da yoğun mesai harcadı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında Denizlililerin evinde kaldığı 4 günlük tatil boyunca İtfaiye Komuta Merkezi’ne gelen 142 ihbarı değerlendirdi. Bu kapsamda 42 yangına müdahale eden ekipler 30 da kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ayrıca 1 trafik kazası olmak üzere toplamda 73 olayda görev yaptı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların can ve mal güvenliği için yılın 365 günü nöbet tutan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Büyükşehir İtfaiye’nin, Türkiye’nin örnek teşkilatlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Şehrimizin tamamında 500’ün üzerinde çalışanımızla en üst seviyede, vatandaşlarımıza 7/24 hizmet ediyoruz. Güçlü bir ekiple hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmeye devam edeceğiz. Ben Ramazan Bayramı tatili boyunca hemşehrilerimizin rahat, huzur ve güveni için fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

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