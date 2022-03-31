Tüm yurtta 1 Nisan Cuma gecesi teravih namazı kılınacak. Denizli’de yaşayanlar ise 1 Nisan Cuma gecesi yatsının saat kaçta kılınacağını araştırıyor.

Teravih namazının hükmü nedir?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

Denizli ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak? Denizli yatsı namazı saatleri 2022:

1 Nisan Cuma akşamı teravih namazı 20.50’de kılınacak.

Denizli ramazan ayının 2.gününde teravih saat kaçta kılınacak?

2 Nisan Cumartesi gecesi teravih saat 20.51’de kılınacak.

Denizli ramazan ayının 3.gününde teravih saat kaçta kılınacak?

3 Nisan Pazar gecesi teravih saat 20.52’de kılınacak.

Denizli ramazan ayının 4.gününde teravih saat kaçta kılınacak?

4 Nisan Pazartesi gecesi teravih saat 20.53’de kılınacak.

Denizli ramazan ayının 5.gününde teravih saat kaçta kılınacak?

5 Nisan Salı gecesi teravih saat 20.54’de kılınacak.

Denizli ramazan ayının 6.gününde teravih saat kaçta kılınacak?

6 Nisan Çarşamba gecesi teravih saat 20.55’de kılınacak.

Denizli ramazan ayının 7.gününde teravih saat kaçta kılınacak?

7 Nisan Perşembe gecesi teravih saat 20.57’de kılınacak.

Denizli ramazan ayının 8.gününde teravih saat kaçta kılınacak?

8 Nisan Cuma gecesi teravih saat 20.58’de kılınacak.

Denizli ramazan ayının 9.gününde teravih saat kaçta kılınacak?

9 Nisan Cumartesi gecesi teravih saat 20.59’de kılınacak.

Denizli ramazan ayının 10.gününde teravih saat kaçta kılınacak?

10 Nisan Pazar gecesi teravih saat 21.00’de kılınacak.