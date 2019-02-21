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Denizli ilçe meclis üyeleri 2019 listesi AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP listesi

AK Parti, CHP, İYİ Parti Denizli ilçe belediye meclis üyeleri listesi son dakika açıklandı. Denizli meclis üyeleri listesinde en dikkat çeken ise Honaz belediye meclis üye listesi oldu. Honaz’da CHP, İYİ Parti ittifakının Belediye Başkan adayı Yüksel Kepenek'in listesinde HDP’li Sabri Sarman’ın olması CHP-İYİ Parti-HDP ittifakını gözler önüne serdi. İşte Denizli ilçe meclis üyeleri 2019 listesi

21 Şubat 2019 Perşembe 15:42
Denizli ilçe meclis üyeleri 2019 listesi AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP listesi

AK Parti, CHP, İYİ Parti Denizli ilçe belediye meclis üyeleri listesi son dakika açıklandı. Denizli meclis üyeleri listesinde en dikkat çeken ise Honaz belediye meclis üye listesi oldu. Honaz’da CHP, İYİ Parti ittifakının Belediye Başkan adayı Yüksel Kepenek'in listesinde HDP’li Sabri Sarman’ın olması CHP-İYİ Parti-HDP ittifakını gözler önüne serdi. İşte Denizli ilçe meclis üyeleri 2019 listesi

Acıpayam Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları 

1- Ertan Başkan

2- Zuhal Demir

3- Baki Tatar

4- Huri Ceren Kurt

5- Ali Bardakcı

6- İmdat Altun

7- Mehmet Alev

8- Muammer Balbaş

9- Ömer Yalçındağ

10- Abdullah Onaç

11- Uğur Uysal

12- Erkut Erdoğan

13- Bekir Uğur

14- Gökmen Kafes

15- Faruk Canmaya

15- Hakan Kavas

16- Günay Yaykıran

17- Necati Tekin

18 Necip Erten

19- Seyfi Turan

20- Kezban Soyemre

21- Muhammet Dağdaş

KONTENJAN

1- İbrahim Kılıç

2- Müzeyyen Akın

3- Fatih Şeker 

Babadağ Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları

1- Salih Işık

2- Selami Kaya

3- Mesut Ardıç

4- Muhittin Işıkdemir

5- Okan Soysal

6- Selçuk Yılmaz

7- Hakkı Karakılıç

8- Muttalip Girgin

KONTENJAN

1- Ayşen Yümsek 

Baklan Millet ittifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları

1- Cihan Hazır

2- Hasan Döğer

3- Şerif Atıcı

4- Ali Beşpermakka

5- Mehmet Şahan

6- Aytekin Yalçın

7- Afer Bozkurt

8- Mustafa Alkan

KONTENJAN

1- Musa Dural 

Buldan İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayları

1- Mehmet Tuğrul

2- Ömer Camioğlu

3- İnci Aydoğdu4- Salih Çağlar

5- Bayram Uğurcu

6- Hüseyin Özek

7- Mehmet Yavuz

8- Filiz Yeşildağ

9- Lütfi Utku

10- Hatice Yatıkçı

11- Mediha Demircioğlu

12- Selma Dinçer

13- Murat Say

KONTENJAN

1- Murat Ermiş

2- Mustafa Kahraman 

Buldan CHP Belediye Meclis Üyesi Adayları

1- Ali Kadıköy

2- Aylin Abaylı

3- İsmail Kahraman

4- Ali Yılmaz

5- Mesut Yılmaz

6- Müjgan Yiğit Keyik

7- Halil Murat Çelebi

Kontenjan

1- Musa Ünsal

2- Ayşe Ergene 

Buldan Cumhur ittifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları

1- Mustafa Mustak

2- Ahmet Özeşmen

3- Mehmet Köklü

4- Veli Tokdemir

5- Musa Çetinel

6- Aysel Mustak

7- Ali Demirlioğlu

8- Mustafa Kemal Benli

9- Mehmet Tanboğa

10- Mehmet Ali Yılmazkoç

11- Sevim Aksüt

12- Habip Seyrek

13- Enver Taş

KONTENJAN

1- Hamdi Taşdelen

2- Süleyman Demirbaş 

Bozkurt Millet İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları

1- Gülseren Özel

2- Hasan Tunçbilek

3- Nazmi Çelik

4- Muharrem Özturan

5- Şükrü İrimağzı

6- Hasan Ali Tülü

7- Halime Özmen

8- Eyüp Güre

9- Hüseyin Eryiğit

10- Yalçın Alp

Yedek Üyelerin listesi ise şu şekilde;

1- Osman Köse

2- Adil Kül

3- Adil Koyuncu

4- Hasan Sadıç

5- Osman Namık Moran

6- Mehmet Ali Ayan

7- Mahir Sadıç

8- Musa Özdemir

9- Ümmühan Çelik

10- Sadık Tunalı

KONTENJAN

1- Zafer Kocaman

Çal Millet İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları

1- Süleyman Semerci

2- Yakup Cengiz Aytekin

3- Aziz Kıymaz

4- Hasan Uğur Kuzu

5- Hakan Saruhan

6- Muhammet Doğan

7- Ahmet

8- Refet Pire

9- Ahmet Kuzucuoğlu

10- İbrahim Kayayurt 

Çal Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları

1. Sıra Fazıl Altıntaş

2. Mustafa Yüksel

3.Ahmet Demirbilek

4.Adnan Tatar

5.Ömer Bağcı

6.Mahmut Tekeci

7.Yavuz Okluoğlu

8.Mustafa Çaylıoğlu

9.Süleyman Güneş

10.Fethi Netoğlu

KONTENJAN

1- Hüseyin Süren 

Çameli Cumhur ittifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları

1- Fethi Uğur

2- İdris Öz

3- Hasan Ali Akşit

4- Selma Tutgun

5- Hüseyin Bakırtaş

6- Ahmet Yusuf Sökmen

7- İsmail Kesmen

8- İlhan Kandemir

9- Mevlüt Akyol

10- Muhterem Kurban 

Kontenjan

 1- Keziban Aksoy Uyğun

Çameli Millet ittifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları

Muharrem Köroğlu

2- Eyüp Yılmaz

3- Muzaffer Turhan

4- Adnan İçen

5- Fatih Akyol

6- Selamettin Kaymaz

7- İhsan Özdemir

8- Hatice Kandemir

9- İbrahim Ceylan

10- Hakan Yılmaz

YEDEK

1- Ömer Sönmez

2- Ümmühan Dokun

KONTENJAN

1- Remzi Tur

Çardak Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları

1- Özcan Karakan

2- Mustafa Soydan

3- Levent Akbal

4- İbrahim Özbay

5- Özcan Ataş

6- Musa Tekin

7- Ali Eşingen

8- Yasemin Ece Kocabaş

Yedek Üyelerin listesi ise şu şekilde;

1- Mehmet Arıkan

2- Bekir Öztürk

3- Mehmet Ali Damlacık

KONTENJAN

1- Halil Aslan 

Çivril Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları

1- Nuran Şafak

2- Koray Eren

3- Fatma Akkoyun

4- Elvan Çakmakçı

5- Nuri Özen

6- Adem Güllü

7- Tunay Yazıcı

8- Mustafa Turgay Arslan

9- Semih Dere

10- Gönül Emre

11- Ersan Özgür

12- Yusuf Karabulut

13- Adanan Tosunoğlu

14- Serdal Örgün

15- Sami Aksu

16- Memduh Yazıcı

17- Ali Aslan

18- Huriye Çiftçi

19- Muzaffer Palaz

20- Fatma Aksoy

21- Hüseyin Önen

22- Hacı Ali Binbay

Kontenjan

1- İsmail Çorbacıoğlu

2- İhsan Cara

3- Bayram Gümüş 

Çivril Cumhur ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları

1- Ahmet Akkoyun

2- Özkan Avcı

3- Lütfi Karaman

4 Ekrem Çulha

5- Zeynep Merve Kutlu

6- Alaettin Yalçın

7- Turgay Bilgin

8- Kerim Dorum

9- Mehmet Çelikoğlu

10- Şemsettin Kıvrak

11- Ayşegül Solmaz

12- Mehmet Tüzün

13- Murat Bozkurt

14- Süheyla Semizark

15- Şeref Ünal

16- Murat Sayın

17- Ayşe Nalçacı

18- Eşref Bayram

19- Emine Işıklı

20- Hüseyin Karaosmanoğlu

21- İsmet Sert

22- Yaşar Eren

KONTENJAN

1- Ahmet Yakup Şahan

2- Erhan Eren

3- Latif Selçuk 

Günet Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları

1- Ahmet Özer

2- Süleyman Akkeyik

3- Özgür Ereşmeli

4- Adem Atik

5- Hasan Doğan

6- Alattin Kaytan

7- Yalçın Çetinsarı

8- Murat Yörük

Yedek Üyelerin listesi ise şu şekilde;

1- Turgay Toprakçı

2- Hüseyin Oğurca

3- Fatih Dedeoğlu

4- Adalet Seven

5- Mehmet Çelik

6- Ali Bayar

7- Mustafa Bahşi

8- Cevdet Gart

9- Halil Dalca

KONTENJAN

1- Serdar Tapalı 

Honaz Ak Parti Teşkilatı Meclis Üyesi Adayları

1- Mehmet Gülbaş

2- Sezgin Arıkan

3- Zekeriya Akan

4- Cengiz Öztürk

5- Hasan Yelek

6- Ahmet Yüksek

7- Emine Gürcan

8- Ahmet Sert

9- Yusuf Yılmaz

10- Süleyman Karabüber

11- Ali Eşim

12- Aziz Batır

13- Hüseyin Üstünkaya

KONTENJAN

1- Ahmet Öztürk

2- Cengiz Solak 

Honaz CHP Teşkilatı Meclis Üyesi Adayları

1- Rafet Yaylalı

2- İrfan Çetinkaya

3- Mustafa Buran

4- Ramazan Aydın

5- Sabri Sarman

6- Ali Atalay

7- Gülay Özden

8- İsmail Yeşilyaprak

9- Rüştü Solak

10- İsmail Karakaya

11- Ahmet Kurtulmuş

12- Mustafa Erkarslan

13- Deniz Alakuş

KONTENJAN

1- İsmail Özülke

2- Hasan Hüseyin Çalışkan

 Kale Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları

1- Mustafa Müftüoğlu

2- Ali Kesici

3- Mesut Zıraplı

4- Süleyman Canavar

5- Cennet Yavuzer

6- Turgut Mayuk

7- İsmet Akça

8- Ahmet Honluk

9- Murat Sarıaslan

10- Akif Tomay

11- Ali Yeşilkünar

KONTENJAN

1- Ali Coşkun

2- Kudret Anılır 

Sarayköy Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları

1- Nazım Ayyavuz

2- Hasan Talim

3- Tuncer Demir

4- Erkan Arslan

5- Cemil Diler

6- Ali Ballı

7-  Fatma Gönen

8- Mehmet Sayın

9-  Ali Cici

10- İsa Üstün

11-  Fatma Kırlıoğlu

12- Fatih Gezgin

13- Emre Aydoğdu

Yedekler

1- Dudu Deveci

2- Süzan Gökçen

3- İbrahim Çullu

4- Tuna Ersavaş

5- Metin Bayrakçıoğlu

6- Çakırkız Kaygısız

7- Ethem Mitroviçe

8- Serkan Çakmak

9- Gözde Üner

10- Mustafa Işık

11- Oğulcan Deveci

12- Hidayet Taşcı

13- Selçuk Kaplan

14- Elçin Kırlı

15- Serdar Canbol

Kontenjan

1- Pembe Pervin Pamukçu

2- Mehmet Karakaya  

Serinhisar Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları

1- Ramazan Ekiz

2- Özer Tunçtürk

3- Seyket Karçkay

4- Mehmet Gündaş

5- Nurgül Kabukçu

6- Ali Kılıç

7- Ramazan Yolageldi

8- Nuri Teber

9- Hüseyin Kılıç

10- Musa Can

KONTENJAN

1- İlhan Dokumacı

YEDEKLER

1- Yasar Işık

2- Hakan Koyun

3- İsmail Parça

4- Kenan Uğurluhan

5- Ramazan Sırlan

6- Anıl Evlense

7- Tayfun Ahat

8- Kamil Kulaksız

9- Ahmet Tahmaz

10- Hamdi Gündeş

11- Ertuğrul Yiğit 

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:42
  1. Karaman
  2. Aydın
  3. Adana
  4. Denizli ilçe meclis üyeleri 2019 listesi
  5. denizli AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP meclis üyesi listesi

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