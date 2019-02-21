Denizli ilçe meclis üyeleri 2019 listesi AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP listesi
AK Parti, CHP, İYİ Parti Denizli ilçe belediye meclis üyeleri listesi son dakika açıklandı. Denizli meclis üyeleri listesinde en dikkat çeken ise Honaz belediye meclis üye listesi oldu. Honaz’da CHP, İYİ Parti ittifakının Belediye Başkan adayı Yüksel Kepenek'in listesinde HDP’li Sabri Sarman’ın olması CHP-İYİ Parti-HDP ittifakını gözler önüne serdi. İşte Denizli ilçe meclis üyeleri 2019 listesi21 Şubat 2019 Perşembe 15:42
AK Parti, CHP, İYİ Parti Denizli ilçe belediye meclis üyeleri listesi son dakika açıklandı. Denizli meclis üyeleri listesinde en dikkat çeken ise Honaz belediye meclis üye listesi oldu. Honaz’da CHP, İYİ Parti ittifakının Belediye Başkan adayı Yüksel Kepenek'in listesinde HDP’li Sabri Sarman’ın olması CHP-İYİ Parti-HDP ittifakını gözler önüne serdi. İşte Denizli ilçe meclis üyeleri 2019 listesi
Acıpayam Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları
1- Ertan Başkan
2- Zuhal Demir
3- Baki Tatar
4- Huri Ceren Kurt
5- Ali Bardakcı
6- İmdat Altun
7- Mehmet Alev
8- Muammer Balbaş
9- Ömer Yalçındağ
10- Abdullah Onaç
11- Uğur Uysal
12- Erkut Erdoğan
13- Bekir Uğur
14- Gökmen Kafes
15- Faruk Canmaya
15- Hakan Kavas
16- Günay Yaykıran
17- Necati Tekin
18 Necip Erten
19- Seyfi Turan
20- Kezban Soyemre
21- Muhammet Dağdaş
KONTENJAN
1- İbrahim Kılıç
2- Müzeyyen Akın
3- Fatih Şeker
Babadağ Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları
1- Salih Işık
2- Selami Kaya
3- Mesut Ardıç
4- Muhittin Işıkdemir
5- Okan Soysal
6- Selçuk Yılmaz
7- Hakkı Karakılıç
8- Muttalip Girgin
KONTENJAN
1- Ayşen Yümsek
Baklan Millet ittifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları
1- Cihan Hazır
2- Hasan Döğer
3- Şerif Atıcı
4- Ali Beşpermakka
5- Mehmet Şahan
6- Aytekin Yalçın
7- Afer Bozkurt
8- Mustafa Alkan
KONTENJAN
1- Musa Dural
Buldan İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayları
1- Mehmet Tuğrul
2- Ömer Camioğlu
3- İnci Aydoğdu4- Salih Çağlar
5- Bayram Uğurcu
6- Hüseyin Özek
7- Mehmet Yavuz
8- Filiz Yeşildağ
9- Lütfi Utku
10- Hatice Yatıkçı
11- Mediha Demircioğlu
12- Selma Dinçer
13- Murat Say
KONTENJAN
1- Murat Ermiş
2- Mustafa Kahraman
Buldan CHP Belediye Meclis Üyesi Adayları
1- Ali Kadıköy
2- Aylin Abaylı
4- Ali Yılmaz
5- Mesut Yılmaz
6- Müjgan Yiğit Keyik
7- Halil Murat Çelebi
Kontenjan
1- Musa Ünsal
2- Ayşe Ergene
Buldan Cumhur ittifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları
1- Mustafa Mustak
2- Ahmet Özeşmen
3- Mehmet Köklü
4- Veli Tokdemir
5- Musa Çetinel
6- Aysel Mustak
7- Ali Demirlioğlu
8- Mustafa Kemal Benli
9- Mehmet Tanboğa
10- Mehmet Ali Yılmazkoç
11- Sevim Aksüt
12- Habip Seyrek
13- Enver Taş
KONTENJAN
1- Hamdi Taşdelen
2- Süleyman Demirbaş
Bozkurt Millet İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları
1- Gülseren Özel
2- Hasan Tunçbilek
3- Nazmi Çelik
4- Muharrem Özturan
5- Şükrü İrimağzı
6- Hasan Ali Tülü
7- Halime Özmen
8- Eyüp Güre
9- Hüseyin Eryiğit
10- Yalçın Alp
Yedek Üyelerin listesi ise şu şekilde;
1- Osman Köse
2- Adil Kül
3- Adil Koyuncu
4- Hasan Sadıç
5- Osman Namık Moran
6- Mehmet Ali Ayan
7- Mahir Sadıç
8- Musa Özdemir
9- Ümmühan Çelik
10- Sadık Tunalı
KONTENJAN
1- Zafer Kocaman
Çal Millet İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları
1- Süleyman Semerci
2- Yakup Cengiz Aytekin
3- Aziz Kıymaz
4- Hasan Uğur Kuzu
5- Hakan Saruhan
6- Muhammet Doğan
7- Ahmet
8- Refet Pire
9- Ahmet Kuzucuoğlu
10- İbrahim Kayayurt
Çal Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları
1. Sıra Fazıl Altıntaş
2. Mustafa Yüksel
3.Ahmet Demirbilek
4.Adnan Tatar
5.Ömer Bağcı
6.Mahmut Tekeci
7.Yavuz Okluoğlu
8.Mustafa Çaylıoğlu
9.Süleyman Güneş
10.Fethi Netoğlu
KONTENJAN
1- Hüseyin Süren
Çameli Cumhur ittifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları
1- Fethi Uğur
2- İdris Öz
3- Hasan Ali Akşit
4- Selma Tutgun
5- Hüseyin Bakırtaş
6- Ahmet Yusuf Sökmen
7- İsmail Kesmen
8- İlhan Kandemir
9- Mevlüt Akyol
10- Muhterem Kurban
Kontenjan
1- Keziban Aksoy Uyğun
Çameli Millet ittifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları
Muharrem Köroğlu
2- Eyüp Yılmaz
3- Muzaffer Turhan
4- Adnan İçen
5- Fatih Akyol
6- Selamettin Kaymaz
7- İhsan Özdemir
8- Hatice Kandemir
9- İbrahim Ceylan
10- Hakan Yılmaz
YEDEK
1- Ömer Sönmez
2- Ümmühan Dokun
KONTENJAN
1- Remzi Tur
Çardak Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları
1- Özcan Karakan
2- Mustafa Soydan
3- Levent Akbal
4- İbrahim Özbay
5- Özcan Ataş
6- Musa Tekin
7- Ali Eşingen
8- Yasemin Ece Kocabaş
Yedek Üyelerin listesi ise şu şekilde;
1- Mehmet Arıkan
2- Bekir Öztürk
3- Mehmet Ali Damlacık
KONTENJAN
1- Halil Aslan
Çivril Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları
1- Nuran Şafak
2- Koray Eren
3- Fatma Akkoyun
4- Elvan Çakmakçı
5- Nuri Özen
6- Adem Güllü
7- Tunay Yazıcı
8- Mustafa Turgay Arslan
9- Semih Dere
10- Gönül Emre
11- Ersan Özgür
12- Yusuf Karabulut
13- Adanan Tosunoğlu
14- Serdal Örgün
15- Sami Aksu
16- Memduh Yazıcı
17- Ali Aslan
18- Huriye Çiftçi
19- Muzaffer Palaz
20- Fatma Aksoy
21- Hüseyin Önen
22- Hacı Ali Binbay
Kontenjan
1- İsmail Çorbacıoğlu
2- İhsan Cara
3- Bayram Gümüş
Çivril Cumhur ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları
1- Ahmet Akkoyun
2- Özkan Avcı
3- Lütfi Karaman
4 Ekrem Çulha
5- Zeynep Merve Kutlu
6- Alaettin Yalçın
7- Turgay Bilgin
8- Kerim Dorum
9- Mehmet Çelikoğlu
10- Şemsettin Kıvrak
11- Ayşegül Solmaz
12- Mehmet Tüzün
13- Murat Bozkurt
14- Süheyla Semizark
15- Şeref Ünal
16- Murat Sayın
17- Ayşe Nalçacı
18- Eşref Bayram
19- Emine Işıklı
20- Hüseyin Karaosmanoğlu
21- İsmet Sert
22- Yaşar Eren
KONTENJAN
1- Ahmet Yakup Şahan
2- Erhan Eren
3- Latif Selçuk
Günet Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları
1- Ahmet Özer
2- Süleyman Akkeyik
3- Özgür Ereşmeli
4- Adem Atik
5- Hasan Doğan
6- Alattin Kaytan
7- Yalçın Çetinsarı
8- Murat Yörük
Yedek Üyelerin listesi ise şu şekilde;
1- Turgay Toprakçı
2- Hüseyin Oğurca
3- Fatih Dedeoğlu
4- Adalet Seven
5- Mehmet Çelik
6- Ali Bayar
7- Mustafa Bahşi
8- Cevdet Gart
9- Halil Dalca
KONTENJAN
1- Serdar Tapalı
Honaz Ak Parti Teşkilatı Meclis Üyesi Adayları
1- Mehmet Gülbaş
2- Sezgin Arıkan
3- Zekeriya Akan
4- Cengiz Öztürk
5- Hasan Yelek
6- Ahmet Yüksek
7- Emine Gürcan
8- Ahmet Sert
9- Yusuf Yılmaz
10- Süleyman Karabüber
11- Ali Eşim
12- Aziz Batır
13- Hüseyin Üstünkaya
KONTENJAN
1- Ahmet Öztürk
2- Cengiz Solak
Honaz CHP Teşkilatı Meclis Üyesi Adayları
1- Rafet Yaylalı
2- İrfan Çetinkaya
3- Mustafa Buran
4- Ramazan Aydın
5- Sabri Sarman
6- Ali Atalay
7- Gülay Özden
8- İsmail Yeşilyaprak
9- Rüştü Solak
10- İsmail Karakaya
11- Ahmet Kurtulmuş
12- Mustafa Erkarslan
13- Deniz Alakuş
KONTENJAN
1- İsmail Özülke
2- Hasan Hüseyin Çalışkan
Kale Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları
1- Mustafa Müftüoğlu
2- Ali Kesici
3- Mesut Zıraplı
4- Süleyman Canavar
5- Cennet Yavuzer
6- Turgut Mayuk
7- İsmet Akça
8- Ahmet Honluk
9- Murat Sarıaslan
10- Akif Tomay
11- Ali Yeşilkünar
KONTENJAN
1- Ali Coşkun
2- Kudret Anılır
Sarayköy Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları
1- Nazım Ayyavuz
2- Hasan Talim
3- Tuncer Demir
4- Erkan Arslan
5- Cemil Diler
6- Ali Ballı
7- Fatma Gönen
8- Mehmet Sayın
9- Ali Cici
10- İsa Üstün
11- Fatma Kırlıoğlu
12- Fatih Gezgin
13- Emre Aydoğdu
Yedekler
1- Dudu Deveci
2- Süzan Gökçen
3- İbrahim Çullu
4- Tuna Ersavaş
5- Metin Bayrakçıoğlu
6- Çakırkız Kaygısız
7- Ethem Mitroviçe
8- Serkan Çakmak
9- Gözde Üner
10- Mustafa Işık
11- Oğulcan Deveci
12- Hidayet Taşcı
13- Selçuk Kaplan
14- Elçin Kırlı
15- Serdar Canbol
Kontenjan
1- Pembe Pervin Pamukçu
2- Mehmet Karakaya
Serinhisar Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları
1- Ramazan Ekiz
2- Özer Tunçtürk
3- Seyket Karçkay
4- Mehmet Gündaş
5- Nurgül Kabukçu
6- Ali Kılıç
7- Ramazan Yolageldi
8- Nuri Teber
9- Hüseyin Kılıç
10- Musa Can
KONTENJAN
1- İlhan Dokumacı
YEDEKLER
1- Yasar Işık
2- Hakan Koyun
3- İsmail Parça
4- Kenan Uğurluhan
5- Ramazan Sırlan
6- Anıl Evlense
7- Tayfun Ahat
8- Kamil Kulaksız
9- Ahmet Tahmaz
10- Hamdi Gündeş
11- Ertuğrul Yiğit
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