Denizli ilçe meclis üyeleri 2019 listesi AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP listesi AK Parti, CHP, İYİ Parti Denizli ilçe belediye meclis üyeleri listesi son dakika açıklandı. Denizli meclis üyeleri listesinde en dikkat çeken ise Honaz belediye meclis üye listesi oldu. Honaz’da CHP, İYİ Parti ittifakının Belediye Başkan adayı Yüksel Kepenek'in listesinde HDP’li Sabri Sarman’ın olması CHP-İYİ Parti-HDP ittifakını gözler önüne serdi. İşte Denizli ilçe meclis üyeleri 2019 listesi

AK Parti, CHP, İYİ Parti Denizli ilçe belediye meclis üyeleri listesi son dakika açıklandı. Denizli meclis üyeleri listesinde en dikkat çeken ise Honaz belediye meclis üye listesi oldu. Honaz’da CHP, İYİ Parti ittifakının Belediye Başkan adayı Yüksel Kepenek'in listesinde HDP’li Sabri Sarman’ın olması CHP-İYİ Parti-HDP ittifakını gözler önüne serdi. İşte Denizli ilçe meclis üyeleri 2019 listesi Acıpayam Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları 1- Ertan Başkan 2- Zuhal Demir 3- Baki Tatar 4- Huri Ceren Kurt 5- Ali Bardakcı 6- İmdat Altun 7- Mehmet Alev 8- Muammer Balbaş 9- Ömer Yalçındağ 10- Abdullah Onaç 11- Uğur Uysal 12- Erkut Erdoğan 13- Bekir Uğur 14- Gökmen Kafes 15- Faruk Canmaya 15- Hakan Kavas 16- Günay Yaykıran 17- Necati Tekin 18 Necip Erten 19- Seyfi Turan 20- Kezban Soyemre 21- Muhammet Dağdaş KONTENJAN 1- İbrahim Kılıç 2- Müzeyyen Akın 3- Fatih Şeker Babadağ Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları 1- Salih Işık 2- Selami Kaya 3- Mesut Ardıç 4- Muhittin Işıkdemir 5- Okan Soysal 6- Selçuk Yılmaz 7- Hakkı Karakılıç 8- Muttalip Girgin KONTENJAN 1- Ayşen Yümsek Baklan Millet ittifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları 1- Cihan Hazır 2- Hasan Döğer 3- Şerif Atıcı 4- Ali Beşpermakka 5- Mehmet Şahan 6- Aytekin Yalçın 7- Afer Bozkurt 8- Mustafa Alkan KONTENJAN 1- Musa Dural Buldan İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Adayları 1- Mehmet Tuğrul 2- Ömer Camioğlu 3- İnci Aydoğdu4- Salih Çağlar 5- Bayram Uğurcu 6- Hüseyin Özek 7- Mehmet Yavuz 8- Filiz Yeşildağ 9- Lütfi Utku 10- Hatice Yatıkçı 11- Mediha Demircioğlu 12- Selma Dinçer 13- Murat Say KONTENJAN 1- Murat Ermiş 2- Mustafa Kahraman Buldan CHP Belediye Meclis Üyesi Adayları 1- Ali Kadıköy 2- Aylin Abaylı 3- İsmail Kahraman 4- Ali Yılmaz 5- Mesut Yılmaz 6- Müjgan Yiğit Keyik 7- Halil Murat Çelebi Kontenjan 1- Musa Ünsal 2- Ayşe Ergene Buldan Cumhur ittifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları 1- Mustafa Mustak 2- Ahmet Özeşmen 3- Mehmet Köklü 4- Veli Tokdemir 5- Musa Çetinel 6- Aysel Mustak 7- Ali Demirlioğlu 8- Mustafa Kemal Benli 9- Mehmet Tanboğa 10- Mehmet Ali Yılmazkoç 11- Sevim Aksüt 12- Habip Seyrek 13- Enver Taş KONTENJAN 1- Hamdi Taşdelen 2- Süleyman Demirbaş Bozkurt Millet İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları 1- Gülseren Özel 2- Hasan Tunçbilek 3- Nazmi Çelik 4- Muharrem Özturan 5- Şükrü İrimağzı 6- Hasan Ali Tülü 7- Halime Özmen 8- Eyüp Güre 9- Hüseyin Eryiğit 10- Yalçın Alp Yedek Üyelerin listesi ise şu şekilde; 1- Osman Köse 2- Adil Kül 3- Adil Koyuncu 4- Hasan Sadıç 5- Osman Namık Moran 6- Mehmet Ali Ayan 7- Mahir Sadıç 8- Musa Özdemir 9- Ümmühan Çelik 10- Sadık Tunalı KONTENJAN 1- Zafer Kocaman Çal Millet İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları 1- Süleyman Semerci 2- Yakup Cengiz Aytekin 3- Aziz Kıymaz 4- Hasan Uğur Kuzu 5- Hakan Saruhan 6- Muhammet Doğan 7- Ahmet 8- Refet Pire 9- Ahmet Kuzucuoğlu 10- İbrahim Kayayurt Çal Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları 1. Sıra Fazıl Altıntaş 2. Mustafa Yüksel 3.Ahmet Demirbilek 4.Adnan Tatar 5.Ömer Bağcı 6.Mahmut Tekeci 7.Yavuz Okluoğlu 8.Mustafa Çaylıoğlu 9.Süleyman Güneş 10.Fethi Netoğlu KONTENJAN 1- Hüseyin Süren Çameli Cumhur ittifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları 1- Fethi Uğur 2- İdris Öz 3- Hasan Ali Akşit 4- Selma Tutgun 5- Hüseyin Bakırtaş 6- Ahmet Yusuf Sökmen 7- İsmail Kesmen 8- İlhan Kandemir 9- Mevlüt Akyol 10- Muhterem Kurban Kontenjan 1- Keziban Aksoy Uyğun Çameli Millet ittifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları Muharrem Köroğlu 2- Eyüp Yılmaz 3- Muzaffer Turhan 4- Adnan İçen 5- Fatih Akyol 6- Selamettin Kaymaz 7- İhsan Özdemir 8- Hatice Kandemir 9- İbrahim Ceylan 10- Hakan Yılmaz YEDEK 1- Ömer Sönmez 2- Ümmühan Dokun KONTENJAN 1- Remzi Tur Çardak Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları 1- Özcan Karakan 2- Mustafa Soydan 3- Levent Akbal 4- İbrahim Özbay 5- Özcan Ataş 6- Musa Tekin 7- Ali Eşingen 8- Yasemin Ece Kocabaş Yedek Üyelerin listesi ise şu şekilde; 1- Mehmet Arıkan 2- Bekir Öztürk 3- Mehmet Ali Damlacık KONTENJAN 1- Halil Aslan Çivril Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları 1- Nuran Şafak 2- Koray Eren 3- Fatma Akkoyun 4- Elvan Çakmakçı 5- Nuri Özen 6- Adem Güllü 7- Tunay Yazıcı 8- Mustafa Turgay Arslan 9- Semih Dere 10- Gönül Emre 11- Ersan Özgür 12- Yusuf Karabulut 13- Adanan Tosunoğlu 14- Serdal Örgün 15- Sami Aksu 16- Memduh Yazıcı 17- Ali Aslan 18- Huriye Çiftçi 19- Muzaffer Palaz 20- Fatma Aksoy 21- Hüseyin Önen 22- Hacı Ali Binbay Kontenjan 1- İsmail Çorbacıoğlu 2- İhsan Cara 3- Bayram Gümüş Çivril Cumhur ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları 1- Ahmet Akkoyun 2- Özkan Avcı 3- Lütfi Karaman 4 Ekrem Çulha 5- Zeynep Merve Kutlu 6- Alaettin Yalçın 7- Turgay Bilgin 8- Kerim Dorum 9- Mehmet Çelikoğlu 10- Şemsettin Kıvrak 11- Ayşegül Solmaz 12- Mehmet Tüzün 13- Murat Bozkurt 14- Süheyla Semizark 15- Şeref Ünal 16- Murat Sayın 17- Ayşe Nalçacı 18- Eşref Bayram 19- Emine Işıklı 20- Hüseyin Karaosmanoğlu 21- İsmet Sert 22- Yaşar Eren KONTENJAN 1- Ahmet Yakup Şahan 2- Erhan Eren 3- Latif Selçuk Günet Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları 1- Ahmet Özer 2- Süleyman Akkeyik 3- Özgür Ereşmeli 4- Adem Atik 5- Hasan Doğan 6- Alattin Kaytan 7- Yalçın Çetinsarı 8- Murat Yörük Yedek Üyelerin listesi ise şu şekilde; 1- Turgay Toprakçı 2- Hüseyin Oğurca 3- Fatih Dedeoğlu 4- Adalet Seven 5- Mehmet Çelik 6- Ali Bayar 7- Mustafa Bahşi 8- Cevdet Gart 9- Halil Dalca KONTENJAN 1- Serdar Tapalı Honaz Ak Parti Teşkilatı Meclis Üyesi Adayları 1- Mehmet Gülbaş 2- Sezgin Arıkan 3- Zekeriya Akan 4- Cengiz Öztürk 5- Hasan Yelek 6- Ahmet Yüksek 7- Emine Gürcan 8- Ahmet Sert 9- Yusuf Yılmaz 10- Süleyman Karabüber 11- Ali Eşim 12- Aziz Batır 13- Hüseyin Üstünkaya KONTENJAN 1- Ahmet Öztürk 2- Cengiz Solak Honaz CHP Teşkilatı Meclis Üyesi Adayları 1- Rafet Yaylalı 2- İrfan Çetinkaya 3- Mustafa Buran 4- Ramazan Aydın 5- Sabri Sarman 6- Ali Atalay 7- Gülay Özden 8- İsmail Yeşilyaprak 9- Rüştü Solak 10- İsmail Karakaya 11- Ahmet Kurtulmuş 12- Mustafa Erkarslan 13- Deniz Alakuş KONTENJAN 1- İsmail Özülke 2- Hasan Hüseyin Çalışkan Kale Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları 1- Mustafa Müftüoğlu 2- Ali Kesici 3- Mesut Zıraplı 4- Süleyman Canavar 5- Cennet Yavuzer 6- Turgut Mayuk 7- İsmet Akça 8- Ahmet Honluk 9- Murat Sarıaslan 10- Akif Tomay 11- Ali Yeşilkünar KONTENJAN 1- Ali Coşkun 2- Kudret Anılır Sarayköy Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları 1- Nazım Ayyavuz 2- Hasan Talim 3- Tuncer Demir 4- Erkan Arslan 5- Cemil Diler 6- Ali Ballı 7- Fatma Gönen 8- Mehmet Sayın 9- Ali Cici 10- İsa Üstün 11- Fatma Kırlıoğlu 12- Fatih Gezgin 13- Emre Aydoğdu Yedekler 1- Dudu Deveci 2- Süzan Gökçen 3- İbrahim Çullu 4- Tuna Ersavaş 5- Metin Bayrakçıoğlu 6- Çakırkız Kaygısız 7- Ethem Mitroviçe 8- Serkan Çakmak 9- Gözde Üner 10- Mustafa Işık 11- Oğulcan Deveci 12- Hidayet Taşcı 13- Selçuk Kaplan 14- Elçin Kırlı 15- Serdar Canbol Kontenjan 1- Pembe Pervin Pamukçu 2- Mehmet Karakaya Serinhisar Millet ittifakının Belediye Meclis Üyesi Adayları 1- Ramazan Ekiz 2- Özer Tunçtürk 3- Seyket Karçkay 4- Mehmet Gündaş 5- Nurgül Kabukçu 6- Ali Kılıç 7- Ramazan Yolageldi 8- Nuri Teber 9- Hüseyin Kılıç 10- Musa Can KONTENJAN 1- İlhan Dokumacı YEDEKLER 1- Yasar Işık 2- Hakan Koyun 3- İsmail Parça 4- Kenan Uğurluhan 5- Ramazan Sırlan 6- Anıl Evlense 7- Tayfun Ahat 8- Kamil Kulaksız 9- Ahmet Tahmaz 10- Hamdi Gündeş 11- Ertuğrul Yiğit

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