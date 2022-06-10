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Aktüel Denizli için beklenen adım atıldı!
Aktüel

Denizli için beklenen adım atıldı!

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli’ye Bölge Adliye Mahkemesi kurulma kararı Resmî Gazete’nin bugünkü sayısının yayımlandığını belirterek, beklenen adımın atıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 17:06:00 -
Denizli için beklenen adım atıldı!

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli’ye Bölge Adliye Mahkemesi kurulma kararı Resmî Gazete’nin bugünkü sayısının yayımlandığını belirterek, beklenen adımın atıldığını ifade etti.

Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Ağrı ilmiize Kars ilimize, Bingöl ilimize ve Kırklareli ilimize idare mahkemesi kuruyoruz, ayrıca 3 ilimize de bölge adliye mahkemeleri kuruyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Denizli’mize Bölge Adliye Mahkemesi kurulma kararı Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Girişim ve gayretimiz sonuç verdi. Beklenen adım atıldı. Artık vatandaşımız adalete hem daha kolay, hem daha hızlı erişecek. #Denizli’mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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