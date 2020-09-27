Denizli haber

Ulusal basında pek çok haber yer alamıyor. Bu sebeple yerel medyaya büyük iş düşüyor. Vatandaşlar yaşadıkları şehirlerdeki güncel haberleri yerel medya ve sosyal medya vasıtasıyla hızla öğrenebiliyor. Peki, Denizli’de ne oldu?

Denizli haberleri

Son dakika Denizli Haberleri | Pek çok ilde olduğu gibi Denizli’de de yerel basın son derece güçlü. Vatandaşlar yerel tv kanalları, radyolar, internet siteleri ve gazetelerle şehirlerindeki sıcak haberlere hızlıca ulaşabiliyor. Elbette tüm Türkiye’nin dikkatini çekecek haberler ulusal basında da yer alıyor.

Denizli su kesintisi

Hangi şehirde olursa olsun su kesintisi son derece sıkıntılıdır. Bu sebeple vatandaşlar sık sık kesintinin ne zaman sona ereceğini merak eder. Denizli'de yaşanan su kesintilerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü internet sitesinden ya da ALO 185'ten ulaşabilirsiniz.

DENİZLİ SU KESİNTİSİ GÜNCEL LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

Denizlispor haberleri

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor hakkındaki sıcak haberlere hem ulusal basından hem de Denizlispor’un resmi yayın organlarından ulaşabilirsiniz. Denizlispor’un puanı, fikstür, kart cezalıları gibi bilgilere tff.org’dan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 DENİZLİSPOR FİKSTÜRÜ İÇİ TIKLAYINIZ

Denizli nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczane bilgisine E devlet ve E Nabız üzerinden hızlıca ulaşabilirsiniz. Elbette yaşadığınız şehrin eczacılar odası internet sitesinden de güncel nöbetçi eczane listesine ulaşmanız mümkün.

DENİZLİ GÜNCEL NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Denizli hava durumu

Yeni güne başlamadan önce pek çok kişi internette havanın nasıl olacağını araştırıyor. Denizli hava durumuna anlık ve günlük olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesi ve uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca uygulama mağazalarında pek çok hava tahmin uygulaması bulunuyor. Bu uygulamaları ücretsiz olarak mobil cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

DENİZLİ HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Denizli KYK yurtları

Üniversite kazanan kişilerin pek çoğu yurtlarda kalmayı tercih ediyor. Özellikle KYK yurtları öğrenciler ve aileleri için ilk tercih oluyor. Denizli’de de KYK yurtları bulunuyor. KYK Denizli yurtları hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ

Denizli deprem mi oldu?

Son dakika deprem Denizli | Deprem gerçeği neredeyse her gün bir başka şehrimizde kendini hatırlatıyor. Bu sebeple milyonlarca kişi gün içerisinde son depremlerin bilgisine ulaşmak için internete göz atıyor. Son depremlere AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

AFAD GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DERPEMLER

Denizli trafik kazası

Türkiye’nin dört bir yanında neredeyse her gün büyük, küçük onlarca trafik kazası meydana geliyor. Trafik kazalarında can kayıpları ve ağır hasarlar olduğunda ise bu olayla ilgili haberler ulusal basına yansıyor. Küçük çaptaki kazalarla ilgili haberlere ise yerel medyadan ulaşmanız mümkün.

Denizli iş ilanları

İş arayan vatandaşlar internette sık sık mesleklerine göre ilanlara göz atıyor. Pek çok kariyer sitesinden mesleğinize, deneyiminize göre iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR üzerinden hem özel hem de kamuda yayınlanan onlarca ilana ulaşmanız mümkün.

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Denizli’de vefat edenler

Denizli defnedilen cenazeler | Denizli'de belediye her gün defnedilen cenazelerle ilgili internetten bilgi paylaşımı yapıyor. Denizli'de vefat eden vatandaşların isimlerine ulaşmak için TIKLAYINIZ