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Denizli depreminde itfaiye erini şoke eden ihbar

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.

08 Ağustos 2019 Perşembe 22:12
Denizli depreminde itfaiye erini şoke eden ihbar

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin çatı çökmesi ihbarına giden itfaiye eri, gittikleri adresin kendi evi olduğunu görünce büyük şok yaşadı. İtfaiye eri çatısı çöken evinde meslek hayatının en acı görevini yerine getirdi.


Denizli öğlen saatlerinde merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremde Bozkurt, Çardak ve Baklan ilçelerinde birçok yapıda zarar meydana geldi. Depremin en ilginç anlarından birisi ise itfaiye eri Özgür Bektaş’ın başına gelen olay oldu. Deprem olduktan sonra komuta merkezini araya ihbarcı evin tavanının çöktüğünü söyledi. Komuta merkezi ise adresi Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bozkurt ekibine bildirdi. Bektaş ise adresten habersiz bir şekilde ekip arkadaşları ile olay yerine gittiklerinde büyük bir şokla karşılaştı. Bektaş gittiği adreste çatısı çöken evin kendi evi olduğunu gördü. Ardından eve giren Bektaş evin çatısında çökme olmayan odasındaki iki çocuğunu dışarı çıkardı. Çatı kısmında çökme olan diğer odaya giren Bektaş daha sonra büyük bir üzüntü ile evinin içinde dolaşarak çökme olan yerleri inceledi.


Meydana gelen olayda Beştaş’ın eşyalarının da zarar gördüğü ve ciddi miktarda maddi zarar meydana geldiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 22:12
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