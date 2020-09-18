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Ekonomi Denizli Çardak Havalimanı'ndaki hava aracı kazasının raporu tamamlandı
Ekonomi

Denizli Çardak Havalimanı'ndaki hava aracı kazasının raporu tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:07:59 -
Denizli Çardak Havalimanı'ndaki hava aracı kazasının raporu tamamlandı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizli'de hava aracıyla meydana gelen kazaya ilişkin raporu hazırladı.

Bakanlığın Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığınca hazırlanan rapora ilişkin duyuru, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 17 Ekim 2019'da Denizli'de hava aracıyla yaşanan kazanın raporu tamamlandı.

Denizli'deki kaza, Gökçek Elektronik Otomotiv Havacılık İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti'ye ait, TC-GEC tescil işaretli, SOCATA-TB 20 tipi, 1481 seri numaralı hava aracının, bir pilot ve bir operatör pilot kontrolünde, Denizli Çardak Havalimanı 05 pistinden, VFR havadan aşı görevi için kalkmak amacıyla koşturmaya başladığı sırada, pistin 1480'inci metresinde ön iniş takımının katlanmasıyla meydana gelmişti.

Söz konusu hava aracı ciddi olayına ilişkin "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere hazır hale getirildi.

Nihai raporu incelemek isteyen ilgili kişi ve kuruluşlar bakanlığa başvurabilecek.



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