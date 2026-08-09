  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Çiftçi’den “Çocuk Koruma Kanunu” açıklaması: Evlatlarımıza kalkan oluyor Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemede merak edilenler! 10 soru 10 cevap Aileyi karıştıran servet! Miras krizi anne ve kızı karşı karşıya getirdi Bilgi ve belge yok çamur atma var! Bakan Gürlek’e kirli iftira CHP’li belediyede isimler değişti, skandallar bitmedi: Meydanda ölüm tuzağı! Gülistan Doku dosyasındaki örtbas ifşa oldu! 108 kişilik şemada kimler yok ki… Kahramanmaraş'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem Yolcu otobüsü faciası! Geçen gün 11 şimdi 22 kişi öldü Jerusalem Post’tan itiraf: Türkiye müfrezeyi kurdu, İsrail alarm verdi İslam ülkesinde büyük istihbarat başarısı: İHA saldırısı planlayan grubun içine sızılıp...
Spor Denizli Basket’ten iki hamle birden!
Spor

Denizli Basket’ten iki hamle birden!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Denizli Basket’ten iki hamle birden!

Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizli Basket, kadro yapılanmasında 2 önemli adım attı.

Yukatel Denizli Basket’te yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürüyor. Yukatel Denizli Basket, takım kaptanı Mahir Ağva ile anlaşma sağladı. Denizli temsilcisi, yeni sezon öncesi önemli bir ismi kadrosunda tutarken, başkan Veli Deveciler taraftara, "Takımımızın yanında olun" mesajı verdi. Geçen yıl önemli isimlerinden olduğu Denizli Basket’te bir sezon daha mücadele edecek olan Mahir Ağva, yeniden anlaşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yukatel Denizli Basket ile bir sezon daha devam edecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Denizli’yi ve burada basketbola olan ilgiyi çok seviyorum. Kaptan olarak bu formanın sorumluluğunu her zaman hissettim. Yeni sezonda da aynı mücadele ve inançla sahada olacağım" dedi.

 

Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler ise Mahir Ağva ile yola devam etmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Deveciler, "Mahir Ağva bizim için sadece saha içindeki performansıyla değil, karakteri ve liderliğiyle de çok değerli bir oyuncu. Takımımıza önemli katkılar sağlıyor. Yeni sezon planlamamız içerisinde Mahir’in takımda kalmasını istedik ve kendisiyle yeniden anlaşma sağladık" diye konuştu.

Başkan Deveciler, yeni sezon hazırlıklarının da devam ettiğini belirterek, "Hedefimiz Denizli Basket’in mücadele gücü yüksek, karakterli ve taraftarımızın gurur duyacağı bir takım olması. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taraftarımız bizim en büyük gücümüz. Yeni sezonda onların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

 

Genç takviye

Yukatel Denizli Basket, son 2 sezonda Galatasaray forması giyen genç skorer gard Yaman Alişan ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro yapılanmamız kapsamında, genç ve gelecek vadeden oyuncu Yaman Alişan ile anlaşma sağladık. U-16, U-18 ve U-20 kategorilerinde milli takım forması giyen Yaman Alişan, son olarak geçtiğimiz ay Slovenya'da düzenlenen U-20 Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Hoş geldin Yaman. Birlikte güzel hedeflere" mesajı paylaşıldı.

A takım faaliyetleri durma noktasına geldi! Denizlispor’a FIFA’dan ağır darbe
A takım faaliyetleri durma noktasına geldi! Denizlispor’a FIFA’dan ağır darbe

Spor

A takım faaliyetleri durma noktasına geldi! Denizlispor’a FIFA’dan ağır darbe

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23