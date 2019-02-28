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Denizli Basket yoluna kayıpsız devam etmek istiyor

Türkiye Basketbol 2.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:41
Denizli Basket yoluna kayıpsız devam etmek istiyor

Türkiye Basketbol 2.Ligi A Grubu takımlarından Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, bugün yapmış olduğu antrenmanla Bornova Bossan maçının hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye geçti. Denizli Basket-Bornova Bossan maçı 1 Mart Cuma günü saat 18.00’de PAÜ Spor Yerleşkesi’nde oynanacak.


Türkiye Basketbol 2.Ligi A Grubu’nda namağlup lider konumda bulunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ligin 19. Haftasında karşılaşacağı Bornova Bossan maçının hazırlıklarını tamamladı. Maç saatini beklemeye geçen Denizli Basket’te hedef 17’de 17 yaparak galibiyet serisini sürdürmek. Bornova Bossan maçı öncesi cezalı veya sakat oyuncunun bulunmaması teknik heyetin yüzünü güldürüyor.



“Takımıma her zaman güveniyorum”


İzmir temsilcisi Bornova Bossan maçına iyi hazırlandıklarını belirten Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, “Bu hafta oynayacağımız Bornova Bossan maçına da her maçta olduğu gibi galibiyet parolası ile çıkacağız. Geçtiğimiz hafta maç oynamadık. Bu arayı en iyi şekilde değerlendirdik. Kendi seyircimizin önünde, güzel bir oyunla kazanmak istiyoruz. Hata yapmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Şu ana kadar yenilgi yüzü görmeyen ve sahada en iyi şekilde mücadele eden oyuncularıma güveniyorum. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımızı bu maçta da tribünleri doldurmaya davet ediyorum” dedi.



“Bu maçı da kazanarak taraftarımıza hediye edeceğiz”


Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kaptanı Can Uzun, Bornova Bossan maçı ile ilgili “Yönetimimizle, antrenörlerimizle, oyuncularımızla ve taraftarımızla adeta bir bütün olduk. Takım arkadaşlarımızla uyumumuz son derece iyi. Bu hafta oynayacağımız Bossan maçına da final maçı gibiymiş hazırlandık. Bizim için önümüzdeki her maç final maçı gibi. Bossan maçında da galibiyetle ayrılıp Play-Off’lara kayıpsız bir şekilde gitmek istiyoruz. Sezon başından beri yanımızda olan, desteğini her saniye gösteren taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu maçı da kazanarak onlara hediye etmek istiyoruz” diye konuştu.


Denizli Basket, Bornova Bossan ile oynadığı ilk maçı İzmir deplasmanında 61-81 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:41
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