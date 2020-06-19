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Spor

Denizli Atatürk Stadı, Beşiktaş maçı öncesi dezenfekte edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:54:50 -
Denizli Atatürk Stadı, Beşiktaş maçı öncesi dezenfekte edildi

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'in 28. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi Denizli Atatürk Stadı'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından normalleşme süreciyle lig maçları seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Yarın saat 21.00'de başlayacak maç öncesi Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından Atatürk Stadı'nda futbolcu ve görevlilerin kullanacağı alanlar dezenfekte edildi.

Ekipler, stadın giriş ve çıkış noktaları, turnikeler, soyunma odaları, hakem ve gözlemci odaları, yedek kulübeleri, doping kontrol odası, basın tribünü ve basın toplantısı odasında temizlik ve dezenfeksiyon gerçekleştirdi.

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