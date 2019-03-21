Denizli 5.5 ile sarsıldı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 22 kişi yaralandı. 278 binada ise hasar tespit edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 09.34’te merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan; saat 09.38 ve 09.41’de merkez üssü Acıpayam olan 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremden hemen sonra Türk Kızılayı Genel Müdürü Kerem Kınık, bir açıklama yaparak teşkilat ekiplerinin bölgeye hareket ettiğini bildirdi.

22 vatandaşımız yaralı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, “Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok, 22 yaralı vatandaşımız var. Ağır hasarlı 139, hafif hasarlı 132, yıkık 7 binamız olmak üzere toplam 278 yapı tespit edildi” diye konuştu.