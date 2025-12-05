  • İSTANBUL
Gündem Denizlerde oyunu bozacak hamle! ASELSAN’dan GÖKSUR için nefes kesen test görüntüleri!
Denizlerde oyunu bozacak hamle! ASELSAN’dan GÖKSUR için nefes kesen test görüntüleri!

Türkiye’nin denizlerdeki savunma gücüne güç katmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren ASELSAN, GÖKSUR yakın hava savunma sistemiyle ilgili yeni test görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Milli imkanlarla geliştirilen sistemin, özellikle gemilere yönelik hava tehditlerine karşı kritik bir kalkan oluşturması hedefleniyor. Paylaşılan görüntülerde GÖKSUR’un yüksek hassasiyetle hedefleri başarıyla imha ettiği görülürken, Türk savunma sanayisinin geldiği nokta bir kez daha gözler önüne serildi. Yeni testlerin, sistemin seri üretim sürecine giden yolda önemli bir aşama olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin denizlerdeki savunma yeteneklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren ASELSAN, GÖKSUR yakın hava savunma sistemi için yeni test görüntüleri paylaştı.

ASELSAN'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan test görüntülerinde GÖKSUR, su üstü platformlarına yönelik taarruz senaryosu kapsamında satha yakın yüksek hızlı bir hedefi direkt vuruşla imha ederek kabiliyetlerini bir kez daha ortaya koydu.

 

GÖKSUR, özellikle deniz yüzeyine çok yakın seyreden gemisavar ve seyir füzeleri gibi zorlu tehditlere karşı yüksek etkinlik sağlamak üzere tasarlandı. Bu tür hedeflerin ani manevraları ve düşük radar izleri nedeniyle oluşturduğu risklere karşı sistem, yapay zeka destekli İleri Atış Kontrol Sistemi ile donatıldı.

GÖKSUR, 360 derece tehdit imha kabiliyeti, yeni nesil IIR (kızılötesi) arayıcı başlıklı güdümlü mermi, çoklu angajman yeteneği, veri bağı üzerinden uplink/downlink ara safha güdüm kabiliyeti ve suya yakın uçan hızlı hedeflere yönelik yüksek etkinliğiyle öne çıkıyor.

 

Modüler tasarımı sayesinde farklı boyutlardaki fırkateyn, korvet ve diğer platformlara kolay entegrasyon sağlayabilen sistem, hem bağımsız bir çözüm olarak hem de platformun savaş yönetim sistemiyle entegre biçimde çalışabiliyor. ASELSAN, GÖKSUR'un dikey atış versiyonunun da başarıyla test edildiğini belirtti.

Gelişmiş mühendislik özellikleri ve çok katmanlı savunma mimarisine katkısı nedeniyle sistemin yüksek ihracat potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

Denizlerdeki savunma kapasitesini artıran GÖKSUR, sahip olduğu yeni nesil kabiliyetlerle Türkiye'nin "mavi vatan" güvenliğinde önemli bir rol üstlenecek.

