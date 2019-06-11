“Denizler çöplük değil bakıp ilham bulmak içindir”

Akit Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşiEmine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilen “Sıfır Atık Mavi Projesi”nin tanıtım toplantısında denizler ve akar sulardaki kirliliğe dikkat çekti.

“Herkesin vatani görevidir”

Emine Erdoğan, insanın ruhsal rehabilitasyonunun, iç dünyasının huzurunun, dışındaki doğanın sağlığıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, “Denizler çöple doldurmak için değil, bakıp ilham bulmak içindir. Üç tarafı denizlerle çevrili ve akarsu yatakları açısından son derece zengin olan ülkemizin havasını, suyunu, toprağını temiz tutmak, istisnasız herkesin vatani görevidir” dedi. Emine Erdoğan, her yıl yaklaşık 8 milyon ton çöpün denizlere ve okyanuslara karıştığına işaret ederek, “Deniz çöplerinin yüzde 80’inin karasal kökenli olduğunu biliyoruz. Yani bizlerin attığı çöpler ve tek kullanımlık plastikler sulara karışıyor. Tabii sorunun daha da derinine inersek, aşırı üretimi ve bilinçsiz tüketimi görüyoruz” değerlendirmesini yaptı. Bu noktada en çok ihtiyaç duyulan şeyin eğitim olduğunu vurgulayan Erdoğan, çocukların ve gençlerin artık bu bilinçle yetiştiğine inandığını ifade etti. Erdoğan, yine de tüm sivil toplum kuruluşlarını, özel sektörü ve ilgili tüm kurumları bilinçlendirme çalışmalarına katkıda bulunmaya davet etti.

Atık malzemeler sanata dönüştü

Erdoğan, konuşması öncesinde, doğadan ilham alarak atık malzemeleri sanata dönüştüren öğrencilerin eserlerinin sergilendiği stantları ziyaret etti. Öğrencilerle fotoğraf çektiren Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile “Sıfır Atık Mavi Sözü”nü imzaladı.

20 milyar liralık tasarruf, 100 bin kişiye iş

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngördüklerini söyledi. Bakan Kurum, “Proje kapsamında bugüne dek 18 bin 750 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçildi. Atıklarımızı kaynağından ayrıştırmak suretiyle, dönüşebilecek atıklarımızı ayrıştırıyoruz ve bunları geri dönüşümde kullanıyoruz” dedi. Bakan Kurum, Deniz Çöpleri Eylem Planlarının Hazırlanmasına İlişkin Genelge için ise “Bu genelge kapsamında da 81 ilimizde ve denize kıyısı olan özellikle 28 ilimizde valilerimizin sorumluluğunda hazırlanacak ve deniz çöpleriyle mücadeleye yönelik uygulamayı böylece başlatmış olacağız” açıklamasında bulundu.