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Denizler Atmaca’yla korunacak

Füze savunma sanayiinde yerlilik oranını artıracak deniz seyir füzesi Atmaca’nın seri üretimine başlanıyor.

16 Aralık 2018 Pazar 10:48
Denizler Atmaca’yla korunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘İkinci 100 Günlük Eylem Planı’ kapsamında deniz seyir füzesi Atmaca’nın seri üretimine başlanıyor. MİLGEM platformuna entegre edilecek füze savunma sanayiinde yerlilik oranını artıracak. Seri üretim için ROKETSAN, atış kontrol sistemi ile gerekli donanımlarının imalatı için ASELSAN görevlendirildi. ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, Atmaca’nın özgün ve milli bir ürün olduğuna işaret ederek, “Motoru da yerlileştiriyoruz. Bu konuda Kale Grubu çalışıyor” dedi. Yaşar, füzenin güçlü olduğunu ve denizleri güvenli kılacağını da dile getirdi.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 10:48
  1. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  2. İkinci 100 Günlük Eylem Planı
  3. deniz seyir füzesi Atmaca
  4. MİLGEM
  5. ROKETSAN
  6. ASELSAN
  7. ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar
  8. Atmaca

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