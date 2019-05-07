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Denizkonak Balıkçı Barınağı’nda, yüzde 70 fiziki gerçekleşme tamamlandı

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Denizkonak Köyü’nde balıkçı barınağı yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

07 Mayıs 2019 Salı 20:05
Denizkonak Balıkçı Barınağı’nda, yüzde 70 fiziki gerçekleşme tamamlandı

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Denizkonak Köyü’nde balıkçı barınağı yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Denizkonak Balıkçı Barınağı inşaatında yüzde 70 fiziki gerçekleşme tamamlandı.


26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve iş adamı Murat Demir’in girişimleri sonucunda Cide ilçesine bağlı Denikkonak Köyü’nde 2016 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanan Denizkonak Balıkçı Barınağı’nın yapım çalışmaları sürüyor. Cide’ye bağlı Denikkonak, Uğurlu ve Çamaltı Köyleri sınırları içerisinde bulunan Balıkçı Barınağı inşaatında yüzde 70 fiziki gerçekleşme tamamlandı. Bu yılın sonuna kadar yapım çalışmalarının tamamlanması beklenen Denikkonak Balıkçı Barınağı, 9 milyon 500 bin liraya ihale edildi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Alt Yapılar Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve 2016 yılında sözleşmesi imzalanarak inşaatına başlanan Denizkonak Balıkçı Barınağı, 230 metre ana, 120 metre tali mendirek ve 40 metre de çekek yeri yapılacak. Barınağa, 30 adet küçük tekne yanaşabilecek.


26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve iş adamı Murat Demir, “2011 yılında ilk girişimlerini yaptığımız ve 2016 yılında ihalesi yapılan Balıkçı Barınağı yapımı devam ediyor. 9 milyon 500 milyon lira maliyetli barınağın şuan itibariyle yüzde 70 fiziki gerçekleşmesi tamamlandı. Ana Mendirek ve Tali Mendirek dolgu işlemleri yüzde 90 bitti, blok dizme ve tahkimat işleri yüzde 80, inşallah saha beton ve rıhtımlar betonlanması ile Ağustos ayında bitirilmesi planlanıyor. Karadeniz şartlarında İlyasbey Köyü ve Cide arası 38 mil olarak barınak olmadan en uzun mesafedir. Karadeniz şartlarında mevzuat gereği her 15 milde bir barınak yapılması kötü hava şartları oluştuğunda balıkçıların sığınma açısından endişe etmeden sığınabilecekleri bir proje bölgeye kazandırılmış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 20:05
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