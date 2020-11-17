  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizin 10 metre derinliğinde "En iyi narkotik polisi anne" pankartı açtılar
Aktüel

Denizin 10 metre derinliğinde "En iyi narkotik polisi anne" pankartı açtılar

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla dalış yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:26:19 -
Denizin 10 metre derinliğinde "En iyi narkotik polisi anne" pankartı açtılar

ANTALYA (AA) - Antalya'da Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ile Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, madde bağımlılığıyla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla denizde 10 metre derinliğe dalarak, "En iyi narkotik polisi anne" yazılı pankart açtı.

Yazıcı, gazetecilere, madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak ve gençlere mesaj vermek istediklerini söyledi.

Devletin yürüttüğü çalışmalara destek olmalarını istedikleri annelere de bu konuda mesaj vermek için pankartı açtıklarını belirten Yazıcı, şunları ifade etti:

"Devlet kurumları olarak zehir tacirlerine meydanı boş bırakmadan yoğun şekilde çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşları, jandarma, emniyet ve devletimizin tüm kurumlarıyla eşgüdüm içerisinde bulunarak, en iyi narkotik polisinin anne olduğunu da vurgulayarak, bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerimize sahip çıkacağız, onların geleceğinin emin ellerde olması noktasında faaliyetlerimize devam edeceğiz. Gençlerimiz de bize katılsınlar, uyuşturucu noktasında zehir tacirlerine, illegal gruplara asla bağımlı olmasınlar."

- "Bir kere denemekle bir şey olmaz" diye başlıyorlar

Etkinliğe katılan Yeni Bir Hayat Derneği Başkanı İlknur Özen ise genç nesli tehdit eden unsurlardan birinin de madde bağımlılığı olduğuna dikkati çekti.

Gençleri bu tuzağa düşmeden korumanın önemine değinen Özen, tuzağa düşmüş çocukların da mutlaka bataklıktan kurtarılması gerektiğini vurguladı.

Özen, gençlerin "Bir kere denemekle bir şey olmaz" diyerek madde bağımlılığına başladıklarını, bu hata nedeniyle de hayatlarını kararttıklarını kaydetti.

Dernek olarak gençleri bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Özen, ilçede yamaç paraşütü, dalış sporu gibi aktivitelere ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Özen, çalışmalarında kendilerini destekleyen Kaymakam Yazıcı'ya ve Cumhuriyet Savcısı Yılmaz'a teşekkür etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!
Dünya

Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!

Almanya Federal Başsavcılığı, Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Basın ve Enformasyon Dairesi Başkanı Steffen Seibert'in ofisinde görevli bir k..
İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! Hepsi kapatılıyor
Gündem

İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! Hepsi kapatılıyor

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle İstanbul'da yeni tedbirler uygulamaya konuluyor.
16 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

16 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 94 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 11 bin 601'e yükseldi. Hasta sayısı ise..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay