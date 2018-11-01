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Denize düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu

Kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının karakutusu bulundu.

01 Kasım 2018 Perşembe 07:54
Denize düşen yolcu uçağının karakutusu bulundu

Kompas TV kanalının haberine göre, uçağın düştüğü Karawang açıklarında 30 metre derinlikte deniz kuvvetlerine bağlı dalgıçlar tarafından bulunan karakutu, incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Uçakla, pazartesi sabahı Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti. Uçakta, 181 yolcu ve 8 kişilik mürettebat olmak üzere 189 kişi bulunuyordu.?

Bölgede yapılan sonar taramasında dün 32 metre derinlikte söz konusu uçağa ait olduğu değerlendirilen 22 metre uzunluğa sahip bir cisme rastlandığı açıklanmıştı. Yetkililer, bu cismin görüntüsünü almaya çalıştıklarını ifade etmişti.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 07:54
  1. endonezya
  2. endonezya uçak kazası

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