Marmara Denizi son birkaç aydır ciddi şekilde müsilaj sorunuyla mücadele ediyor. Her geçen gün deniz salyası sorunun daha ciddi boyutlarına ulaşmasıyla seferberlik başlatıldı. Peki, deniz salyası nasıl neyle toplanıyor?

Denizden müsilaj nasıl toplanıyor? Deniz salyası toplaması nasıl yapılıyor?

Deniz salyası temizliği için 8 Haziran Salı günü seferberlik başladı. Vatandaşlar başlatılan seferberliğin detaylarını merak ediyor. Deniz salyası Marmara Denizi’ne kıyısı olan şehirlerde başladı. Ekipler Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Bursa'da çalışmalar sürüyor. Deniz salyası, deniz temizleme araçlarıyla toplanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği seferberliğin, hareketini hep birlikte başlatıyoruz" ifadesini kullandı.

Kurum, "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız. Marmara Denizi'mizi kurtaracağız ve kaderine terk etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde 21 maddede müsilaj temizliğini açıkladı. Kurum, “İlk olarak bir koordinasyon kurulu kuracağız. Önümüzdeki hafta tamamlayacağız. İkincisi de 3 ay içinde stratejik planı açıklayacağız. Üçüncü olarak da Marmara Denizi'nin tamamı da koruma altına almış olacağız. Dördüncü olarak 7/24 esasında müsilajın tamamen temizlenmesi için acil bir çalışma başlatacağız. 5'inci olarak arıtma tesislerini de ileri biyolojik arıtma sistemine dönüştüreceğiz. 6'ncı eylemimiz Marmara Denizi'ne deşarj sistemini düzenleyeceğiz. 7'nci eylemimiz de arıtılan suların geri kazanımına yönelik çalışmalar yapacağız. 8'inci eylemimiz ileri arıtma sistemine geçmek için adımlar atacağız. Bu konuda gerekli denetimleri yapacağız. 9'uncu eylemimiz de denizde atık su boşaltan gemilerle ilgili çalışmamız olacak. Şu anda da zaten bu şekilde suları tahliye edemiyorlar. Gemiler boğaz girişinde atık su gemilerine atık suları tahliye edebilecekler. 11'inci eylemimiz tersaneler için olacak. Temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak. Daha çevreci tekniklerin kullanılmasını sağlayacağız. 12'inci eylemimiz 150 olan izleme istasyonlarını 191'e çıkaracağız. Marmara Denizi'nin dijital ikizini de çıkarıp anlık değişimlere müdahale edeceğiz. 13'üncü eylemimiz kıyıları kapsayacak şekilde bölgesel atık yönetimi ve deniz çöpleri eylem planını uygulamaya koyacağız” dedi.