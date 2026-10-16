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Gündem Kocaoğlu: İyi ki ülkemizin fedakar insanları var! Alkışlarımız hayat kurtaran kahramanlara
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Kocaoğlu: İyi ki ülkemizin fedakar insanları var! Alkışlarımız hayat kurtaran kahramanlara

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Kocaoğlu: İyi ki ülkemizin fedakar insanları var! Alkışlarımız hayat kurtaran kahramanlara

İstanbul’u felç eden sağanak yağışı ve ardından yaşanan korkunç manzaları kaleme alan Akşam yazarı Barış Kocaoğlu, Sarıyer’deki stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir ve Murat Boz’un gördüğü ilginin, canhıraş çalışan kurtarma ekiplerine gösterilmemesini eleştirdi.

Elektriklerin kesildiği, suların yükseldiği ve binlerce insanın korku dolu anlar yaşadığını dile getiren Kocaoğlu, asıl alkışlanıp gündeme getirilmesi gereken kişilerin ünlü isimler değil, AFAD, jandarma, Sahil Güvenlik, polis dalgıçlar, itfaiye, UMKE ve diğer arama kurtarma ekipleri olduğunun altını çizdi.

Kocaoğlu, “Demet Özdemir ve Murat Boz’u kurtaran gizli kahramanlar” başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’da yaşanan sel felaketi hepimize bir kez daha hayatın ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterdi.

Demet Özdemir ve Murat Boz, çekim için gittikleri stüdyoda yüzlerce çalışanla birlikte saatlerce mahsur kaldı.

Sular yükseldi, elektrikler kesildi, korku dolu bekleyiş başladı.

İki ünlü isim sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

Neyse ki gecenin sonunda sevindirici haber geldi.

Kurtarma ekipleri botlarla mahsur kalanlara ulaştı.

Ben bu olayda başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum.

Hepimiz Demet’i, Murat’ı konuşuyoruz.

Peki ya onları kurtarmak için gece boyunca mücadele edenler?

AFAD, jandarma, Sahil Güvenlik, polis dalgıçlar, itfaiye, UMKE ve diğer arama kurtarma ekipleri...

İşte asıl alkışı onlar hak ediyor.

Biz sıcak evlerimizde otururken onlar karanlıkta, soğukta, yükselen suların arasında insanların hayatını kurtarmak için mücadele ediyordu.

Üstelik karşılarında ünlü biri var mı, yok mu diye bakmadan...

Çünkü onların gözünde kurtarılmayı bekleyen herkes aynı değerde...

Murat Boz’un kurtarıldıktan sonra ekiplere teşekkür etmesi de çok anlamlıydı.

Böyle zamanlarda söylenen bir teşekkürün değeri bambaşka...

Magazin dünyasında kimin ne giydiğini, kimin ne söylediğini, kimin kiminle aşk yaşadığını çok konuşuyoruz.

Ama bazen gerçek kahramanları da manşetlere taşımak gerekiyor.

İyi ki varsınız.

İyi ki bu ülkenin sizin gibi fedakâr insanları var.

Bu kez alkışlar sanatçılara değil, hayat kurtaran kahramanlara...”

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