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Spor Galatasaray'da Singo'nun sahalara döneceği maç belli oldu!
Spor

Galatasaray'da Singo'nun sahalara döneceği maç belli oldu!

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Galatasaray'da Singo'nun sahalara döneceği maç belli oldu!

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle 42 gündür forma giyemeyen Wilfried Singo’nun Fenerbahçe derbisinde sahalara dönmesi bekleniyor. 3 Eylül’de antrenmanda sakatlanan Fildişi Sahilli futbolcunun tedavisi sürerken, oyuncu için risk alınmayacağı belirtildi.

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun sahalara döneceği maç belli oldu. Fildişi Sahilli oyuncunun, Fenerbahçe ile oynanacak olan mücadelede sahada olması bekleniyor.

Galatasaray'da 3 Eylül'de antrenmanda sakatlanan Wilfried Singo için risk alınmayacak.
42 gündür formasına hasret olan Fildişi Sahilli savunmacının tedavisi devam ediyor.

 

WILFRIED SINGO'NUN FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre: Yarın (17 Ekim Cumartesi) oynanacak Gençlerbirliği ve 21 Ekim'deki Lille mücadelesinde dinlendirilecek olan Wilfried Singo'yu yüzde 100 hazır olmadan oynatmak istemeyen teknik heyet, Fenerbahçe maçını bekliyor.

Wilfried Singo, Galatasaray'da bu sezon 2 maçta sadece 41 dakika süre bulabildi.

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