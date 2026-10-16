Galatasaray'da Singo'nun sahalara döneceği maç belli oldu!

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun sahalara döneceği maç belli oldu. Fildişi Sahilli oyuncunun, Fenerbahçe ile oynanacak olan mücadelede sahada olması bekleniyor.

Galatasaray'da 3 Eylül'de antrenmanda sakatlanan Wilfried Singo için risk alınmayacak.

42 gündür formasına hasret olan Fildişi Sahilli savunmacının tedavisi devam ediyor.

WILFRIED SINGO'NUN FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre: Yarın (17 Ekim Cumartesi) oynanacak Gençlerbirliği ve 21 Ekim'deki Lille mücadelesinde dinlendirilecek olan Wilfried Singo'yu yüzde 100 hazır olmadan oynatmak istemeyen teknik heyet, Fenerbahçe maçını bekliyor.

Wilfried Singo, Galatasaray'da bu sezon 2 maçta sadece 41 dakika süre bulabildi.