Denizden hamsi fışkırıyor: Kilosu 50 TL'ye kadar düştü

Karadeniz'de bu yıl yaşanan hamsi bolluğu vatandaşı hamsiye doyurdu. Balıkçılar, birçok kişinin artık kışlık hazırlığı için tuzlama yapmaya başladığını söyledi.

Balıkçı esnafı Erkan Keleş, vatandaşın hamsiye doyduğunu kaydederek "Bu sene hamsi oldukça bol ve fiyatı da düşük. Tam tuzlamalık, ızgaralık, iri hamsiler tam yenmelik hale geldi. Hamsinin kilosu 50 TL. Vatandaş artık doydu, bu fiyata bile pek almıyor. Bu bolluk devam ederse önümüzdeki günlerde fiyatın daha da düşeceğini tahmin ediyorum. Hamsi genellikle bu bölgede avlanıyor. Tahminime göre avlanma 12. aya kadar sürer" dedi.

Balıkçı esnafı Adem Kaygusuz ise, ekim ayına oranla hamsinin irileştiğini belirterek şunları söyledi:

"Hamsi bol. Geçen sene palamut boldu, bu sene de hamsi bol. Vatandaşın da yüzü gülüyor, bizim de yüzümüz gülüyor. Allah'a şükürler olsun ki şu anda denizde hamsi bol. Bu gidişle bolluğun bir ay daha devam edeceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

Son 5 gündür hamsinin kilosunun 50 liraya satıldığını anlatan Kaygusuz “Bir hafta önce ise 3 kilosu yaklaşık 200 TL civarındaydı. Vatandaş hamsiye doydu; tuzlamasını yapıp dolabına koyuyor artık. Bizim sattığımız hamsilerin boyu genelde 9-12 santim arasında. Ekim ortalarında hamsiler orta boydu, şimdi ise daha da irileşti” dedi.

Havaların soğuk olmasının hamsi avını etkilemeyeceğini anlatan balıkçılar; dalga olmadıktan sonra teknelerin denize açılmasıyla avın devam edeceğini, havaların soğudukça hamsinin de daha da lezzetli alacağını söylüyor.